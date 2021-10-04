وسائل التواصل الاجتماعي: تعطل خدمات فيسبوك وواتساب وإنستغرام

قبل 37 دقيقة

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تعرضت خدمات وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستغرام" للانقطاع فترة دامت أكثر من ساعة.

وتمتلك شركة فيسبوك جميع الخدمات الثلاث، التي لم يستطع المستخدمون الوصول إليها عبر أجهزة الكمبيوتر أو تطبيقات الهواتف الذكية.

وسجل موقع "داون ديدتكتور"، الذي يرصد حالات انقطاع الخدمات، أكثر من 80 ألف بلاغ عن انقطاع الخدمة من مستخدمي تطبيق واتساب، وأكثر من 50 ألف بلاغ من مستخدمي فيسبوك.

وتشير بيانات الموقع إلى أن الانقطاع أثّر على حسابات مستخدمين في شتى أرجاء العالم.

كما أبلغ بعض الأشخاص عن مشكلات في استخدام منصة "أوكولوس" للواقع الافتراضي، التابعة لفيسبوك.

وقالت فيسبوك: "نحن على دراية بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".

ولم تدل الشركة رسميا بسبب للمشكلة.

صدر الصورة، Getty Images

وتكهن خبراء الإنترنت بأن الأمر قد ينطوي على خطأ في نظام أسماء النطاقات "DNS" لمواقع فيسبوك.

وغالبا ما يُشبَّه نظام أسماء النطاقات بدليل العناوين أو دليل أرقام الهواتف، ولكن للإنترنت. فهو يوجه برامج تصفح الإنترنت إلى نظام الكمبيوتر الذي يخدم الموقع الإلكتروني الذي يبحث عنه المستخدم.

وكانت مشكلات سابقة في نظام أسماء النطاقات قد أدت إلى انقطاع واسع لخدمات العديد من المواقع الرئيسية في وقت سابق من العام الجاري.

وتبين في إحدى تلك الحالات أن الانقطاع كان بسبب شخص واحد استطاع تغيير إعدادات خدمة سحابية واسعة الانتشار، ما أدى إلى حدوث خلل، أثّر على عدد هائل من مواقع الإنترنت.