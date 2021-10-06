طاقم سينمائي روسي يصور أول فيلم في الفضاء

قبل 43 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، الممثلة يوليا بيريسيلد إلى جانب رائد الفضاء أنطون شكابلروف والمخرج كليم شيبينكو

احتلت روسيا المقدمة في السباق نحو الفضاء بطريقة مختلفة هذه المرة، إذ نجحت في إرسال فريق تصوير فيلم سينمائي إلى محطة الفضاء الدولية.

وتجهز وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لمشروع تصوير فيلم في الفضاء من بطولة الممثل توم كروز.

وفي الفيلم الروسي، الذي يخرجه كليم شيبينكو، ستلعب الممثلة يوليا بيريسيلد دور البطولة.

وأقلعت المركبة الفضائية "سويوز أم أس - 19" التي تقلهما من كازاخستان، ووصلت بعد ثلاث ساعات إلى محطة الفضاء الدولية.

وركّزت عدسات التصوير على بيريسيلد وابنتها آنا البالغة من العمر 12 عاماً التي شاهدت والدتها من مسافة آمنة، خلال إقلاع المركبة نحو الفضاء، في أجواء لا تخلو من الاستعراض التجاري.

وأشارت زوجة المخرج، الممثلة صوفيا كاربونينا، إلى أن شيبينكو اضطر لخسارة 15 كيلوغراما من وزنه قبل انطلاق مهمّته.

وأقلعت المركبة بقيادة رائد الفضاء أنطون شكابلروف يوم الثلاثاء في الساعة 8:55 بتوقيت غرينتش. وقال قائد المركبة بعد وقت قصير من الإقلاع إن "الطاقم في حالة جيدة".

ورست المركبة "سويوز" في محطة الفضاء الدولية بعد ما يزيد قليلاً عن ثلاث ساعات.

صدر الصورة، Tass/Getty Images

وأمام المخرج والممثلة 12 يوما فقط لتصوير المشاهد في الفضاء.

وتجسد بيريسيلد دور طبيبة في جراحة القلب، تُرسل إلى الفضاء لإنقاذ حياة رائد فضاء.

وتفيد تقارير بأن اثنين من رواد الفضاء، أولغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، سيشاركان في جزء من الفيلم. وستنفذ مشاهد التصوير في القسم الروسي داخل المحطة.

صدر الصورة، Roscosmos التعليق على الصورة، عبور فريق التصوير الروسي من المركبة إلى محطة الفضاء الدولية

وأثارت مهمة تصوير الفيلم الروسي في الفضاء نوعا من الجدل في روسيا.

وتعود فكرة تصوير فيلم في الفضاء إلى رئيس وكالة "روسكوسموس" الفضائية الروسية، الذي قام في وقت ما بطرد رئيس البعثات في الوكالة، بسبب خلاف حول مشروع التصوير.

وعاد سيرغي كريكاليف، المخضرم في مهمات الفضاء، إلى عمله منذ أيام بعد غضب واسع النطاق بسبب إقالته.

وأخبر رائد الفضاء ميخائيل كورنيانكو، بي بي سي، أنه كان واحداً من بين كثيرين عارضوا المشروع.

وقال إن محطة الفضاء الدولية "مختبر ضخم، وعليك ألا تقف في طريق العمل الاحترافي".

وتموّل القناة الأولى الروسية إنتاج الفيلم، وأعلنت شركة تابعة لوكالة "روسكوسموس" أن المشروع لن يتطلب مالاً من الميزانية الفيدرالية.

وواجهت وكالة الفضاء الروسية مشاكل لسنوات، بسبب فساد طغى على عملية إنشاء قاعدة فضائية في الشرق الأقصى.