أبل تلغي تطبيق القرآن في الصين بناء على طلب من المسؤولين

جيمس كلايتون

محرر التكنولوجيا - أمريكا الشمالية

قبل 40 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حظى تطبيق القرآن بشعبية واسعة في العالم

حذفت شركة "ابل" تطبيقا للقرآن، يحظى بشعبية واسعة في أنحاء العالم، من الصين، وذلك بعد طلب من مسؤولين.

وتطبيق "القرآن المجيد" متاح في أنحاء العالم عبر متجر ابل للتطبيقات، ويحظى بنحو 150 ألف مراجعة من مستخدمين. ويستخدم ملايين الأشخاص هذا التطبيق.

وحسبما ورد لبي بي سي، فقد أُلغي التطبيق لمزاعم باحتوائه على نصوص غير مشروعة.

ولم تستجب الحكومة الصينية لطلبات من بي بي سي بالتعليق على الموضوع.

ورُصد حذف التطبيق لأول مرة من قبل موقع Apple Censorship المعني بشؤون الرقابة والذي يتابع التطبيقات في متجر ابل في أنحاء العالم.

وقالت شركة PDMS المصممة للتطبيق في بيان "بحسب ابل، حُذف تطبيقنا (القرآن المجيد) من متجر تطبيقات ابل في الصين لأنه يحتوي على محتوى غير مشروع".

وأضافت "نحاول الاتصال بالسلطات الصينية المعنية لحل هذا الإشكال".

ويعترف الحزب الشيوعي الصيني رسميا بالإسلام كأحد الأديان في البلاد، لكن الصين اتهمت بانتهاكات لحقوق الإنسان ضد مسلمي الإيغور في إقليم شينجيانغ.

وكانت تقارير سابقة لبي بي سي قد أفادت باستهداف أئمة من الإيغور في عمليات القمع في شينجيانغ.

ورفضت ابل التعليق على الموضوع بل وجهت بي بي سي إلى سياسة حقوق الإنسان التي تنتهجها، والتي تفيد بأن على الشركة "التقيد بالقوانين المحلية، وهناك قضايا معقدة في بعض الأحيان قد نختلف فيها مع الحكومات".

وليس واضحا أي القوانين ينتهكها تطبيق القرآن، الذي نال ثقة 35 مليون شخص، حسب الشركة المطورة للتطبيق.

وكانت أبل وغوغل قد أزالتا تطبيقا للتصويت طوره الزعيم الروسي المعارض أليكسي نافلني الذي يقبع في السجن.

وكانت السلطات الروسية قد هددت بفرض غرامات على الشركتين لو رفضتا إزالة التطبيق الذي يخبر المستخدمين عمن يستطيع إسقاط مرشحي حزب الحكومة.

يذكر أن السوق الصيني واحد من أكبر الأسواق لشركة أبل، كما أن الشركة تعتمد على قوة العمل الصينية بشكل كبير في صناعة أجهزتها.

واتهم سياسيون في الولايات المتحدة المدير التنفيذي لأبل تيم كوك بالنفاق بسبب التصريح برأيه بخصوص السياسة الأمريكية والتزام الصمت حيال السياسة الصينية.

وكان كوك قد انتقد حظر دخول الولايات المتحدة الذي فرضه ترامب على سبع شعوب ذات أغلبية مسلمة عام 2017.

ويتهم أيضا بالالتزام بتعليمات الحكومة الصينية بخصوص الرقابة وبعدم انتقادها بسبب سياستها التي تمس المسلمين.

وكان تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قد زعم أن أبل تعطل طبيقات في الصين إذا لم تعجب الحكومة. ولا تستطيع التطبيقات نقاش موضوعات مثل أحداث ساحة تيانامن، طائفة فالون غاونغ الروحية، الدالاي لاما، واستقلال التبت وتايوان.

وأزيل تطبيق "إنجيل شجرة الزيتون" أيضا ، لكن بي بي سي علمت أن الشركة المصممة للتطبيق هي من أزالته.

ولم ترد جماعة "شجرة الزيتون" على طلب بالتعليق.

صدر الصورة، Screenshot التعليق على الصورة، صورة لمادة إعلانية لتطبيق القرآن

وقال بينجامين إسماعيل ، مدير مشروع في مؤسسة "الرقابة في أبل" : "تحول شركة ابل الآن إلى مكتب للرقابة يعمل لصالح بكين. عليهم عمل الشيء الصائب ومواجهة ردود فعل الحكومة الصينية مهما كانت".

وقالت شركة مايكروسوفت الخميس إنها ستغلق شبكة لينكد إن في الصين لأن "الالتزام بالشروط الصينية أصبح صعبا".