شركة يابانية ناشئة تحول الخيال العلمي لحقيقة وتطرح أول دراجة طائرة للجمهور

قبل 26 دقيقة

صدر الصورة، A.L.I. TECHNOLOGIES التعليق على الصورة، تهدف الشركة إلى تصنيع 200 دراجة هوفر بوزن 300 كجم بحلول منتصف عام 2022

تأمل شركة يابانية ناشئة في تحقيق قفزة في قطاع النقل وإقناع أصحاب السيارات بالتخلي عنها واستبدالها بدراجة هوائية طائرة (هوفر بايك) تبلغ قيمتها 680 ألف دولار.

وطرحت شركة إية إل آي تكنولوجيز، إنتاجها من الدراجة الطائرة التي أطلقت عليها إكس توريزمو ليمتد إديشن، للبيع في اليابان في وقت سابق يوم الأربعاء.

وحصلت الشركة الناشئة الموجودة في العاصمة طوكيو، على دعم كبير من عملاق الإلكترونيات الياباني شركة ميتسوبيشي، وكذلك لاعب كرة القدم الياباني كيسوكي هوندا.

وتقول شركة إية إل آ تكنولوجيز، إن الدراجة الهوائية يمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة بسرعة تصل إلى 100 كم/ ساعة بشحنة كهرباء واحدة.

تهدف الشركة إلى تصنيع 200 دراجة هوفر بوزن 300 كجم بحلول منتصف عام 2022.

وتم تجهيز كل دراجة بمحرك تقليدي وأربعة محركات كهربائية تعمل بالبطاريات.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، عرض مبهر بطائرات الدرون في احتفالات بريطانيا برأس السنة الميلادية

وقال دايسوكي كاتانو، الرئيس التنفيذي لشركة إية إل آي تكنولوجيز، "حتى الآن كان الخيار هو التحرك على الأرض أو التحليق في السماء على ارتفاع كبير".

وأضاف أن الشركة تأمل "أن تقدم طريقة جديدة للحركة (الطيران بالقرب من الأرض)".

يمثل الازدحام مشكلة كبيرة بالنسبة لسكان طوكيو البالغ عددهم 13.5 مليون نسمة. وتعد المدينة ذات التقنية العالية هي المنطقة الحضرية الأكثر ازدحاما بالسكان في العالم.

لكن القوانين الحالية تحظر على الدراجات الهوائية الطائرة التحليق فوق طرق اليابان المزدحمة.

على الرغم من أن السيد كاتانو يأمل أن تستخدم فرق الإنقاذ دراجات شركته الجديدة للوصول إلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها.

صدر الصورة، A.L.I. Technologies التعليق على الصورة، الدراجة الهوائية يمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة بسرعة تصل إلى 100 كم/ ساعة

"الخيال العلمي"

أكد بن غاردنر، من مؤسسة بينسنت ماسونز البريطانية لبي بي سي نيوز، أن المركبات (الطائرة) التي بدت ذات يوم وكأنها مستقبل بعيد المنال، أصبحت أمرا واقعا وملموسا بصورة متزايدة كل عام.

وقال: "في النهاية، هناك مجال أمامنا لرؤية المركباتالطائرة تنتشر في بريطانيا".

لا تعتبر الدراجة الهوائية الطائرة صالحة للسير على الطريق بموجب قانون بريطانيا الحالي.

لكن غاردنر قال إن التركيز على التقنيات الجديدة في السنوات الأخيرة يمكن أن يشير إلى إمكانية حدوث تغيير (في القوانين).

وقال: "تُظهر التجربة الحالية للتكنولوجيات الناشئة مثل السيارات ذاتية القيادة والروبوتات والطائرات بدون طيار وجود مخطط لأشكال جديدة من النقل للانتقال من عالم الخيال العلمي إلى العالم الحقيقي".