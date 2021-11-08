إنستغرام: هل هو نعمة أم نقمة؟

شيونا ماكالام

مراسلة الشؤون التكنولوجية

قبل 43 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

استيقظ في الصباح، التقط هاتفك المحمول، وابدأ في التصفح.

إنه روتين يألفه كثيرون منا. لكن كيف يؤثر ذلك التطبيق على صحتنا العقلية؟

مؤخراً، حذرت مسؤولة فيسبوك السابقة فرانسيس هاوغين من أن إنستغرام "أكثر خطورة من غيره من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى"، وذلك بعد أن أظهر البحث الذي أجرته الشركة نفسها الأضرار التي يمكن أن تترتب على استخدامه.

وقد أعلن إنستغرام آنذاك أن إجراء ذلك البحث دلل على "التزامه بفهم القضايا المعقدة والصعبة".

وفيما يواصل الساسة فحص الآثار المترتبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت بي.بي.سي إلى خمسة شابات وفتيات عن تجاربهن مع إنستغرام.

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بناء مجتمع

علاقة داني مع إنستغرام هي علاقة حب ممزوج بالكره. داني البالغة من العمر 29 عاماً والتي تعيش في جنوب ويلز تكتسب رزقها مع خلال إنستغرام، وقد نجحت في بناء مجتمع للعابرين جنسياً للتواصل على شبكة الإنترنت.

لكنها تتعرض للإساءة وتتلقى الكثير من الشتائم بسبب مظهرها.

التعليق على الصورة، نجحت داني في إنشاء مجتمع على موقع إنستغرام

قالت داني لبي بي سي إن "إنستغرام هو أكبر نعمة وأكبر نقمة في حياتي".

"عندما تكون شخصاً من العابرين جنسياً ولديك حساب غير خاص على الموقع، يجعلك ذلك عرضة للسباب على أي حال - ولكن بعض عبارات الكراهية التي أتلقاها على الإنترنت مدمرة للمعنويات".

"تعليقات كريهة ووضيعة. لقد أرسل لي أحدهم رابطاً لصفحة قام أشخاص بنشر صور لي عليها، وأخذوا يسخرون مني".

أخبرت فرانسيس هاوغين لجنة من أعضاء مجلسي العموم واللوردات بالبرلمان البريطاني بأن إنستغرام يركز على "مقارنات الأوضاع الاجتماعية، وعلى الأجسام...وأساليب حياة الأشخاص، وهو ما يؤدي إلى أضرار يتعرض الأطفال لأكثرها سوءا".

تقول داني، التي تغلبت على الإدمان على المشروبات الكحولية، إنها تتفهم كيف يمكن أن تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى إدمان.

"توقفت عن تناول الكحول منذ بضعة أعوام، ولكنني أشعر أن إنستغرام ضار لهؤلاء الذين لديهم شخصيات تميل إلى الإدمان. إنه نفس الشعور الذي يتملكك، تلك الحاجة إلى الحصول على المزيد والمزيد طوال الوقت".

دافع سير نيك كليغ، نائب رئيس الشؤون العالمية بشركة "ميتا" التي تمتلك إنستغرام، عن منصة التواصل الاجتماعي، قائلاً إن هناك "أغلبية ساحقة" من الفتيات المراهقات اللاتي يستخدمنها.

ومضى إلى القول بأن الشركة تعكف على تصميم أدوات من شأنها التعامل مع الاستخدام الضار لإنستغرام، بما في ذلك خاصية تسمى "خذ استراحة"، تحث صغار المستخدمين على إغلاق التطبيق.

صورة الجسم

تقضي "هنا" من ست إلى 10 ساعات يومياً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستخدمها منذ أن كانت مراهقة.

تبلغ هنا من العمر 24 عاماً وتدرس في جامعة غرب اسكتلندا، ولديها حسابات على كافة منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية: فيسبوك، وإنستغرام وتويتر، وسنابتشات، وتيك توك.

تقول هنا: "لدي عادة سيئة جداً، هي أن أول شيء أفعله عندما أستيقظ في الصباح هو تصفح كل الإشعارات التي أتلقاها".

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، لعبة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي

التعليق على الصورة، تلقت هنا تعليقات مهينة على إنستغرام

"كما أنه آخر شيء أفعله قبل النوم. يومي كله يتمحور حول وسائل التواصل الاجتماعي."

"إنني بالتأكيد مدمنة على موقع تيك توك، ويمكنني بكل سهولة أن أمضي ساعتين في تصفحه. أعرف أنني أهدر وقتي..وفي بعض الأحيان، أحاول أن أقلص استخدامي له".

اعتادت هنا أن تتابع أشخاصا "مؤثرين" (إنفلوينسرز) على إنستغرام كانوا يجعلونها غير راضية عن صورة جسمها.

"جعلني ذلك مقتنعة بأن جسمي يجب أن يشبه أجسامهم، وبدأت تكون لي توقعات غير واقعية بأن أصبح عارضة أزياء نحيفة. اكتشفت أن ذلك يضر بصحتي العقلية، لذا تراجعت وتوقفت عن متابعتهم".

وأصبحت هنا الآن تتابع الحسابات التي تروج لصور إيجابية وواقعية للجسد، بدلاً من هؤلاء "المؤثرين".

"أدركت أننا لسنا جميعاً عارضات أزياء شديدات النحافة وطولنا يقارب المترين. بدأت أتابع أشخاصاً يشبهونني بشكل أكبر، ما أدى إلى زيادة ثقتي في نفسي".

تلقت هنا بعض التعليقات البغيضة على إنستغرام.

"وصلتني تعليقات من أشخاص يخبرونني بأنني يجب أن أفقد بعض الوزن لأنني أصبحت بدينة أكثر مما ينبغي - رغم أن مقاسي في الملابس هو 10. جعلتي تلك التعليقات أنظر نظرة سلبية إلى جسمي".

بيئة سامة

في مدرسة هورنزي للبنات في شمال لندن، أخبرت سكارلِت وأنيسة بي بي سي بأنهما على دراية بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.

سكارلِت تبلغ من العمر 15 عاما، وتستخدم كافة مواقع التواصل الاجتماعي فيما عدا فيسبوك الذي لا تظن أنه مناسب للأشخاص في مثل عمرها.

تقول سكارلِت: "أتابع الأشخاص الذين ينشرون محتوى على يوتيوب يتعلق بالموضة، مثل إيما تشايمبرلاين التي أحبها".

"ولكن عندما أشاهد فتاة أو سيدة فائقة الجمال، بينما انتهيت أنا لتوي من مرحلة البلوغ، أشعر بعدم الارتياح لأن مشاهدتها تجعلني أفكر في أنني ينبغي أن أكون بنفس الشكل. وقد جعلني هذا أشعر بعدم الثقة".

"لقد توقفت عن متابعة العديد من الحسابات".

التعليق على الصورة، سيكارلِت وأنيسة تستخدمان إنستغرام

أنيسة، التي تبلغ هي أيضاً الخامسة عشرة من العمر، تقول إنها تغير باستمرار الحسابات التي تتبعها لتفادي المحتويات السلبية.

لكنها لا تزال ترى أشياء على الإنترنت لا ترغب في رؤيتها.

تقول أنيسة: "لاحظت أن حسابات بعض الأشخاص تخلق بيئة سامة. ولأنني مراهقة، أدرك أنني يجب أن أتوخى الحذر لكي لا أتعرض لغسيل المخ".

"وبصفتي مسلمة، أشعر بأن هناك تمثيل سيء للغاية لنا..لذا إذا صادفت مثل هذا النوع من المحتوى، أتوقف عن متابعته".

تقول الفتاتان إنهما مرتا بتجارب ممتعة أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيما يتعلق بتصوير فيديوهات مع الأصدقاء.

تقول سكارلِت: "جربت العديد من وصفات فيديوهات الطبخ، واكتسبت الكثير من المهارات من مشاهدة فيديوهات على الإنترنت".

"كما أن ثمة حسابات (على مواقع التواصل) تحتوي على حقائق مذهلة، وأفكار مفيدة ونصائح - بالطبع (تلك المواقع) ليست كلها سيئة، رغم أن السلبيات على الأرجح تفوق الإيجابيات".

بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي

لكن طالبات المدرسة لسن جميعاً على إنستغرام. ليا البالغة من العمر 15 عاماً، على سبيل المثال، لم تسمح لها أسرتها بفتح حساب على الموقع.

تقول ليا: "هذا بسبب كل الأشياء السلبية على الموقع، لذا أثق في وجاهة قرار والدتي".

التعليق على الصورة، والدة ليا لم تسمح لها باستخدام إنستغرام

تضيف ليا: "أود أن أتمكن من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لأن كل أصدقائي يستخدمونها، وأشعر بأنني خارج السرب، ولكنني أعي أن لتلك المواقع جانبا سلبيا أيضاً. لقد سمعت العديد من القصص عن أصدقاء لي أُرسلت إليهم صور غير لائقة وفيديوهات شنيعة - أشياء لا ينبغي أن يشاهدها من هم في عمرنا".

كانت شركة "ميتا" قد قررت في سبتمبر/أيلول الماضي، وكان اسمها لا يزال فيسبوك آنذاك، تعليق خطط إنشاء موقع إنستغرام مخصص لمن هم دون سن ال 13.