أبل: بيع نسخة من أول جهاز كمبيوتر أنتجته شركة أبل مقابل 400 ألف دولار

قبل 34 دقيقة

صدر الصورة، John Moran Auctioneers, Inc. التعليق على الصورة، جهاز الكمبيوتر الذي بيع في المزاد كان مملوكا لشخصين قبل بيعه

بيعت نسخة من أول جهاز كمبيوتر لشركة أبل، صنعه مؤسسا الشركة ستيف وزنياك وستيف جوبز عام 1976، بمبلغ 400 ألف دولار في مزاد بالولايات المتحدة.

ولا يزال الجهاز، وهو من طراز "أبل 1" النادر، يعمل بشكل جيد.

وقالت دار جون موران للمزادات إن جهاز الكمبيوتر كان مملوكا لشخصين: أستاذ جامعي وطالبه الذي اشترى منه الجهاز في وقت سابق مقابل 650 دولارا.

وجاء مع جهاز الكمبيوتر المباع كتيب دليل المستخدم وبرامج نظام تشغيل أبل.

ويتميز الكمبيوتر بعلبة مصنوعة من خشب الكوا أضافها متجر تجزئة رائد في بيع أجهزة الكمبيوتر يُدعى "بيتشوب"، في كاليفورنيا، الذي كان قد اشترى حينها حوالي 50 من أجهزة "أبل 1".

وكان كوري كوهين خبير جهاز الكمبيوتر "أبل 1" قد قال لصحيفة لوس أنجليس تايمز قبل المزاد، الذي عُقد يوم الثلاثاء في مدينة مونروفيا، "هذا النوع من الأجهزة يعتبر مقدسا بالنسبة لهواة جمع الأجهزة الإلكترونية القديمة وتقنيات الكمبيوتر".

وأضاف كوهين "هذا يجعل الأمر مثيرا لكثير من الناس".

صدر الصورة، John Moran Auctioneers, Inc.

وأسس كل من جوبز ووزنياك ورونالد واين شركة أبل في 1 أبريل/ نيسان من عام 1976 في مرآب لتصليح السيارات في كاليفورنيا.

ولمساعدتهم في تمويل إنتاج أجهزة كمبيوتر "أبل 1"، باع جوبز حافلة صغيرة كان يمتكلها، بينما باع وزنياك آلة حاسبة "إتش بي 65" مقابل 500 دولار.

ويُعتقد أن هناك حوالي 20 جهازا من أول كمبيوتر أنتجته أبل لا تزال قادرة على العمل.