فيروس إيبولا: جامعة أكسفورد تبدأ تجارب سريرية على لقاح جديد

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، قال باحثون في جامعة أكسفورد إن التطورات الطبية الأخيرة أدت إلى الموافقة على لقاحات ضد أنواع معينة من فيروس إيبولا

بدأت التجارب السريرية للقاح جديد مضاد لفيروس إيبولا، طورته جامعة أكسفورد البريطانية.

طُور اللقاح لمعالجة أنواع الإيبولا في زائير والسودان، والتي تسببت معًا في جميع حالات تفشي فيروس إيبولا والوفيات الناجمة عنه في جميع أنحاء العالم تقريبا.

وبدأت جامعة أكسفورد المرحلة الأولى من تجاربها باختبار اللقاح على متطوعين من البشر.

وقالت تيريزا لامبي، كبيرة الباحثين العلميين في جامعة أكسفورد: "لا تزال حالات تفشي فيروس إيبولا المتفرقة تحدث في البلدان المتضررة، ما يعرض حياة الأفراد، وخاصة العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، للخطر. نحن بحاجة إلى المزيد من اللقاحات لمواجهة هذا المرض المدمر".

وهناك أربعة أنواع من فيروس الإيبولا معروفة بأنها تسبب المرض للإنسان. من بين هؤلاء، تعد السلالة الموجودة في زائير الأكثر فتكًا، حيث تسبب الوفاة في 70 إلى 90 في المئة من الحالات إذا تُركت دون علاج.

ويعتمد اللقاح الجديد على نسخة ضعيفة من فيروس نزلات البرد الشائع، والذي تم تعديله وراثيًا بحيث يستحيل تكاثره في البشر.

يذكر أنه تم بالفعل استخدام هذه الطريقة بنجاح في لقاح أكسفورد - أسترازينيكا المضادة لمرض كوفيد 19.

وستشهد المرحلة الأولى من التجارب تلقي 26 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاما، جرعة واحدة من لقاح الإيبولا في جامعة أكسفورد.