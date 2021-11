هل تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي سلبا أم إيجابا على ذوي الإعاقة ؟

الإنترنت بوابة للتوعية

وإصدار أصوات غريبة وحتى التلفظ بالشتائم في بعض الأحيان، في ما يُعرف باسم كوبرولاليا coprolalia، ما يضعها في مواقف محرجة. (inserting clip for Zara)

"التوحد في أغنية"

رحلة الألف عائلة تبدأ بـ "لايك"

تجاوزت فاتن التنمر من خلال عزمها على مشاركة تفاصيل حياتها مع محمود والتوعية بحالته والتطور الذي وصلت معه إليه، واستطاعت عبر الصفحة التي أنشأتها على فيس بوك والتي تحمل اسم proud of my son with awesomeness أو "فخورة بداء الروعة لدى ابني" أن تساعد فئة كبيرة من الأهالي، وقالت إنها فخورة بما تعتبره إنجازاً في العالم العربي في أن ترى الآباء وليس فقط الأمهات يتواصلون معها حول وضع أبنائهم ويعبرون عن مشاعرهم براحة تسمح لهم حتى بالبكاء أمامها، وهو ما تراه تغيراً في سلوك المجتمع الذي يعتبر المشاعر حكراً على النساء.