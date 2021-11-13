قمة المناخ: كيف ستغير قرارات القمة حياتنا؟

قبل 33 دقيقة

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ربما تتساءل عما سيعنيه التوقيع على اتفاق جديد في قمة المناخ الذي انعقد في غلاسكو في بداية الشهر الحالي، بالنسبة لك. فيما يلي سنبين كيف يمكن للقرارات التي اتخذت في قمة المناخ أن تغير حياتك:

تغيير في الطريقة التي نتنقل بها

يعد التحول إلى استخدام سيارة كهربائية من بين عدد من التغييرات التي ستطرأ على حياتنا.

يتوقع الخبراء أن تكلف السيارات الكهربائية الجديدة نفس تكلفة السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل في غضون السنوات الخمس المقبلة.

من الممكن أيضاً استئجار سيارة كهربائية، وهناك سوق متنامٍ لبيع السيارات المستعملة، التي تكون أرخص ثمناً.

وافقت العشرات من الدول والمناطق وشركات السيارات على زيادة استخدام السيارات الكهربائية وجلب حافلات وشاحنات جديدة بلا انبعاثات.

ويجادل آخرون في غضون ذلك، بأننا نحتاج إلى عدد أقل من السيارات في الطرقات، وقد يكون المشي وركوب الدراجات الهوائية من أكثر التغييرات الطارئة على حياتنا.

التحول إلى طاقة أكثر مراعاة للبيئة

وقعت أكثر من 40 دولة على التخلص بشكل تدريجي من استخدام الفحم.

التزم عدد مماثل بضمان اعتماد الطاقة النظيفة بأسعار معقولة لتدفئة منازلنا ومكاتب أعمالنا.

بالنسبة لدول مثل المملكة المتحدة، فهذا يعني مواصلة التحرك نحو مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس، وربما الاعتماد على الطاقة النووية بشكل متزايد.

لكن قمة المناخ افتقرت إلى إعلان يُلزم أكبر مستخدمي الفحم في العالم مثل الصين والهند بإنهاء استخدامه.

ولكن هناك تطلعات بأن ترسل الإعلانات الصادرة في غلاسكو، إشارة إلى الأسواق تفيد بأن الأمر يستحق الاستثمار في الطاقة المتجددة.

منازلنا ستصبح صديقة أكثر للبيئة

يمكن أن تصبح الألواح الشمسية والمضخات الحرارية شيئا مستقبليا في منازلنا.

سنبني منازل جديدة باستخدام بدائل للإسمنت ومواد البناء منخفضة الكربون، ونحاول إعادة ترميم وإصلاح المنازل القديمة. كما يوجد تركيز على التأكد من أن أبنيتنا والبنية التحتية ومجتمعاتنا قادرة على تحمل التأثير الحالي والمستقبلي لتغير المناخ.

"نحتاج أيضاً إلى التأكد من أن المباني مناسبة لأعقد السيناريوهات" تقول إيفا هينكرز، مديرة التنمية المستدامة في أروب - وهي شركة خدمات مهنية بريطانية متعددة تقدم خدمات التصميم والهندسة والعمارة والتخطيط والاستشارات عبر كل جانب من جوانب البيئة المبنية.

يمكن أن يشمل ذلك تحسين المساحات الخضراء داخل منازلنا وحولها لامتصاص هطل الأمطار الغزيرة، وتركيب "أسقف باردة" تعكس ضوء الشمس وتمنع ارتفاع درجة الحرارة، أو صنع منافذ قوية تتمكن من صد رياح الأعاصير.

قد ندفع مبالغ كبيرة مقابل الكربون

تسهم أنماط حياتنا في انبعاثات الكربون، سواء كنا نتسوق لشراء أغذية مستوردة أو نسافر في عطلة خارج البلاد.

وفي المستقبل، قد نرى بنداً بالتكلفة المضافة لانبعاثات الكربون إلى سعر المنتج الفعلي، سواء تم تصنيعه في المملكة المتحدة أم لا. لذا إذا لم تحاول الشركة تقليل انبعاثات السلع التي تبيعها، فقد تضطر إلى رفع أسعارها.

ولكن هناك أمل بأن يدفع ذلك الأمر المستهلكين والشركات إلى إعادة التفكير في كيفية استهلاكهم وأين ينفقون أموالهم.

وبناء على ذلك، قالت بعض كبرى الشركات مثل أمازون وأيكيا و يونيليفر، إنها تتطلع إلى ضمان تشغيل سفن الشحن التي يستخدمونها لتوصيل البضائع، بوقود أنظف وأكثر مراعاة للبيئة.

مساحة أكبر للطبيعة

كان دور الطبيعة في مكافحة تغير المناخ والحاجة إلى استعادة العالم الطبيعي - من الغابات إلى أراضي الخث (أراض نباتاتها متفحمة) - على رأس جدول الأعمال في غلاسكو، وقد نرى الفوائد في المساحات الخضراء حول بلداتنا ومدننا.

تقول إميلي شكبيرغ، وهي أستاذة في جامعة كامبريدج: "يمكن أن تساعدنا الطبيعة هنا إذا تعاملنا معها بالاحترام الذي تستحقه".

ويقول كريغ بينيت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Wildlife Trusts ، إن الحجج لإفساح المجال للطبيعة أصبحت الآن أوضح وأعلى صوتاً من أي وقت مضى.

"هناك الآن زخم متجدد بشأن الحاجة إلى حماية الغابات وغيرها من الموائل القيّمة والعمل على جعل الطبيعة تزدهر".

طعام أغلى ثمناً

كسر الرابط بين قطع الغابات في الطرف الجنوبي من العالم والمنتجات المستهلكة في شماله، مثل فول الصويا ولحم البقر وزيت النخيل، يمكن أن ينهي عصر الغذاء الرخيص.

وقعت أكثر من 100 دولة على إعلان قادة غلاسكو بشأن الغابات، والذي يهدف إلى إيقاف استهداف الغابات.

يقول الخبراء إنه يمكن مواجهة خيار صعب - لن يتم وقف إزالة الغابات أبداً إذا كانت مخاوف الاستدامة دائماً ما يتم التنافس عليها وفقاً للسعر.

يقول توبي غاردنر من معهد ستوكهولم للبيئة: "سيضطر المستهلكون حتماً إلى استيعاب بعض هذه التكاليف إذا أردنا تنفيذ إعلان قمة المناخ 26 من خلال دفع المزيد واستهلاك الأقل".

معاشك واستثماراتك قد يتغيران

وافقت أكثر من 400 مؤسسة مالية - تسيطر على ما يقدر بنحو 130 تريليون دولار من التمويل الخاص - في قمة الأطراف 26 في غلاسكو، على توفير المزيد من الأموال للتكنولوجيا الصديقة للبيئة.

هذا يعني أن العديد من كبار مزودي معاشات التقاعد سيتطلعون إلى استثمار أموالك في قطاعات أكثر مراعاة للبيئة.

قد يشمل ذلك "مساعدة عملائنا على تحديد طرق لتحسين كفاءة الطاقة في منازلهم والاستثمار في الشركات التي تطور طرقاً جديدة ومستدامة للعيش والعمل" ، كما تقول جانيت بوب من مجموعة "لويدز" المصرفية.

تغيير في طريقة التفكير؟

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قد نشهد أيضاً تحولاً في طريقة تفكيرنا.

تقول ستيفاني سوديرو، أستاذة في جامعة مانشستر، إن الهدف المتمثل في التمسك بدرجة حرارة 1.5 - والتي يقول العلماء إن درجات أعلى منها ستؤدي إلى تأثيرات مناخية أكثر خطورة ولا يمكن التنبؤ بها - يمكن أن يحفز العمل المجتمعي.

وتقول: "على أرض الواقع، في مجتمعات المملكة المتحدة وخارجها، بقيادة نشطاء شباب، أعتقد أنه سيكون هناك ضغط مستمر ومكثف للتدقيق في جميع قرارات الحوكمة - بدءا من النقل المحلي إلى الطاقة الوطنية - من خلال عدسة المناخ".

يقول ماثيو هانون من جامعة ستراتشكلايد، إنه من المرجح أن يعود تحقيق الوصول إلى الصفر الإجمالي، بفوائد مثل هواء أنظف وشوارع أكثر هدوءاً وصحة عقلية وجسدية أفضل.

وتعني عبارة الصفر الإجمالي، عدم إضافة كميات جديدة من الغازات الدفيئة إلى الجو، وتحقيق هذا الهدف يعني خفض الانبعاثات إلى أدنى حد ممكن، وموازنة تلك المتبقية بإزالة كمية مساوية منها.