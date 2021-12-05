فيروس كورونا: ما التقدم الذي أُحرز في تصنيع أدوية كوفيد؟

جيمس غالاغر

محرر الصحة والعلوم - بي بي سي

قبل 8 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

لقد غيرت اللقاحات طبيعة تفشي الوباء، ولكن ما زالت هناك حاجة كبيرة للأدوية التي يمكن أن تعالج كوفيد - 19.

يمكن المناعة المكتسبة من اللقاحات أن تتضاءل، لكن ما زال الوصول إلى اللقاحات يمثل مشكلة رئيسية في جميع أنحاء العالم. كما أن المتحورات الجديدة تؤكد على الحاجة المحتملة إلى لقاحات احتياطية.

ما هي الأدوية المتوفرة؟

يوجد حاليا العديد من الأدوية التي تستهدف الفيروس أو أجسامنا بطرق مختلفة:

الأدوية المضادة للالتهابات التي تمنع أجهزتنا المناعية من المبالغة في ردة فعل يكون لها عواقب مميتة.

الأدوية المضادة للفيروسات التي تجعل من الصعب على فيروس كورونا التكاثر داخل الجسم.

العلاجات بالأجسام المضادة التي تحاكي مهاجمة أجهزتنا المناعية للفيروس.

وهذه كلها ضرورية في مراحل مختلفة من العدوى. وهي تتراوح بين الرخيصة إلى باهظة الثمن، وبعضها أكثر مرونة في مواجهة المتحورات الجديدة من غيرها.

الأدوية المضادة للالتهابات

عندما تصاب بـكوفيد-19، يطلق جسمك فيضانا من المواد الكيميائية لتحذيرك من تعرضك للهجوم.

يسمى هذا الإنذار الكيميائي بالإلتهاب، وهو أمر حيوي لحشد جهاز المناعة لديك للتخلص من مرض كوفيد.

ولكن إذا لم تتخلص من الفيروس بسرعة، فقد يخرج الالتهاب عن نطاق السيطرة ويؤدي في النهاية إلى إتلاف الأعضاء الحيوية مثل رئتيك. وهذا الالتهاب المفرط هو الذي يقتل.

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وكان الإستيرويد المضاد للالتهابات "ديكساميثازون"، الذي كان موجودًا بالفعل قبل كوفيد، أول دواء ثبت أنه ينقذ حياة الأشخاص المصابين بكوفيد-19.

ويُعطى عادة للمرضى المصابين بأمراض خطيرة والذين يعانون من مشاكل في التنفس - فهو يقلل من خطر الوفاة بنسبة الخمس للمرضى الذين تقتضي حالتهم تنفس الأكسجين، وبنسبة الثلث لأولئك الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي.

كما أنه رخيص جدا لدرجة أنه أصبح الدواء المفضل في جميع أنحاء العالم، حيث يستخدم في كل مكان من البرازيل إلى الصين.

وقد ثبتت فاعلية العقاقير الأخرى المضادة للالتهابات، بما في ذلك الإستيرويد هيدروكورتيزون.

وهناك عقاقير أكثر تقدما وفعالية من مضادات الالتهاب مثل ساريلوماب sarilumab وتوسيليزوماب tocilizumab. وقد استخدم الأخير على نطاق واسع في المستشفيات في كل من الصين والهند وأستراليا.

وهذه الأدوية فعالة أيضا، لكنها أغلى مائة مرة من الديكساميثازون. وقد أدى هذا إلى تقييد استخدامها على الرغم من أنها لا تزال أرخص من تكلفة الرقود في سرير العناية المركزة.

وتعمل مضادات الالتهاب بشكل أفضل في مراحل متقدمة من المرض، لكن ثبت أن دواء الربو المسمى بوديزونيد يساعد الأشخاص الضعفاء الذين يعانون من أعراض كوفيد المبكرة على التعافي بسرعة أكبر في المنزل.

الأدوية المضادة للفيروسات

يستهدف أحد مضادات الفيروسات بشكل مباشر قدرة فيروس كورونا على عمل نسخ منه داخل أجسامنا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تعتمد البلدان الفقيرة على العلاجات الدوائية بشكل كبير، لقلة توفر اللقاحات

ومثل هذا الدواء يحافظ على مستويات الفيروس في الجسم منخفضة، ما يقلل أعداد الفيروسات التي سيتعامل معها جهاز المناعة.

مضاد الفيروسات باكسلوفيد Paxlovid وهوعبارة عن حبة تؤخذ مرتين يوميا لمدة خمسة أيام، وفقا للشركة المصنّعة فايزر Pfizer، ويقلل هذا الدواء من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 89 في المئة لدى الضعفاء من البالغين.

مضاد الفيروسات مولنوبيرافير Molnupiravir، الذي يمنع الفيروس من صنع نسخ فعالة منه، وتقدر شركة ميرك Merck المصنعة له، أنه يقلل من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بمقدار النصف تقريبا.

ويفضل تناول كل من باكسلوفيد ومولنوبيرافير فور ظهور الأعراض.

وتتوقع شركة فايزر إنتاج 80 مليون جرعة من باكسلوفيد بحلول نهاية عام 2022، وقالت إنها ستسمح لمصنعي الأدوية في 95 دولة من الدول منخفضة الدخل بإنتاجه وتوزيعه بسعر التكلفة.

وتسمح شركة ميرك لشركات الأدوية الهندية بإنتاج مولنوبيرافير بثمن رخيص في 100 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.

العلاج بالأجسام المضادة

الطريقة الثالثة هي إعطاء الأشخاص حقنة من الأجسام المضادة التي يمكنها أن تهاجم الفيروس.

وتلتصق هذه الأجسام المضادة بسطح الفيروس التاجي وتضع عليه علامة مميزه ليتم تدميره بواسطة جهاز المناعة في الجسم.

ويصنع جسم الإنسان الأجسام المضادة الخاصة به عندما يتعرض لهجوم من قبل فيروس كورونا. وقد دُرست الأجسام المضادة الأكثر فعالية في المختبر ثم تمت مضاعفتها وإعطاؤها للمرضى. ويُعرف هذا باسم العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

صدر الصورة، Science Photo Library التعليق على الصورة، دُرست الأجسام المضادة الأكثر فعالية في المختبر ثم تمت مضاعفتها وإعطاؤها للمرضى

وغالبا ما يتم حجز هذه العلاجات للمرضى المصابين بأمراض خطيرة وأولئك الذين يكافحون من أجل صنع الأجسام المضادة الخاصة بهم.

الأجسام المضادة رونابريف Ronapreve، تُنتج بواسطة شركتي ريجينيرون Regeneron وروش Roche، وتقلل هذه الأجسام المضادة من مدة الإقامة في المستشفى وخطر الوفاة.

الأجسام المضادة سوتروفياماب Sotrovimab، تصنعها شركة غلاكسوسميثكلاين GSK، وتقلل من خطر البقاء في المستشفى والوفاة بنسبة 79 في المئة لدى البالغين المعرضين لمخاطر عالية

ومرة أخرى، كلما أعطيت هذه الأدوية في وقت مبكر كانت فرص نجاحها أفضل.

ويستخدم دواء آخر مضاد للفيروسات، وهو ريمديسفير، في بعض البلدان، لكن منظمة الصحة العالمية حذرت من أنه "له تأثير ضئيل أو معدوم على حالات كوفيد التي تدخل المستشفى".

هل ستعمل الأدوية ضد المتحورات الجديدة؟

من المفترض أن تعمل مضادات الالتهاب ضد جميع المتغيرات لأنها تستهدف أجسامنا بدلا من الفيروس نفسه.

لكن هناك المزيد من القلق بشأن ما إذا كانت الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ستعمل مع متغيرات جديدة، لأنها تعتمد على كونها مطابقة للفيروس بشكل قريب. وإذا تحور أو تغير متحور جديد بشكل كبير، فإنه من الناحية النظرية يجعل الأدوية أضعف.

ومع ذلك ، تقول غلاكسوسميثكلاين إنها اختبرت علاجها ضد متحور أوميكرون Omicron ولا يزال فعالا في الدراسات المختبرية.

ومن المتوقع أن تصمد مضادات الفيروسات أمام المتحورات التي شوهدت حتى الآن. ولا ينبغي أن تؤثر أي من الطفرات التي شوهدت في أوميكرون على قدرة الأدوية على العمل. ومع ذلك، إذا تم استخدام الأدوية على نطاق واسع، فهناك احتمال ظهور مقاومة للأدوية.

ما هي الأدوية الأخرى المتوفرة؟

تم الإعلان عن عدد من الأدوية كعلاجات محتملة لكوفيد، وأحيانا لا توجد علامة على أنها تحدث أي فرق في العلاج بالفعل.

فقد رُوج للإيفرميكتين Ivermectin بشكل مثير للجدل في أجزاء كثيرة من العالم، على الرغم من عدم وجود دليل على فعاليته.

كما رُوج لأخذ الأجسام المضادة من دم المتعافين من الفيروس، والمعروفة باسم العلاج ببلازما النقاهة، لكنها لم تقلل الوفيات.