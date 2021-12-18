نظريات المؤامرة: هيئة نووية هولندية تحذر من مخاطر المنتجات "المضادة" لشبكات الجيل الخامس

قبل 33 دقيقة

صدر الصورة، RIVM التعليق على الصورة، من بين المنتجات التي تم التعرف إليها قناع للنوم وسوار وقلادة من طراز "إنيرجي أرمور"

أظهرت فحوصات أن الأساور والإكسسوارات التي يدعي منتجوها أنها توفر "حماية للناس من الأشعة الناتجة عن شبكات الجيل الخامس للاتصالات (5 جي)" هي ذاتها مشعة بشكل ضار.

وأصدرت الهيئة الهولندية للأمان النووي والحماية من الإشعاع تحذيرا بشأن عشرة منتجات وجدت أنها تنبعث منها إشعاعات ضارة.

وحثت الهيئة على عدم استخدام تلك المنتجات التي قد تسبب ضررا عند ارتدائها لوقت طويل.

ولا يوجد دليل على أن شبكات الجيل الخامس ضارة بالصحة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن شبكات الجيل الخامس آمنة ولا تختلف اختلافا جوهريا عن إشارات الجيل الثالث (3 جي) والجيل الرابع (4 جي) الحالية.

وتستخدم شبكات الهاتف المحمول موجات راديو غير مؤينة لا تلحق الضرر بالحمض النووي.

وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك هجمات على أجهزة الإرسال من قبل أشخاص يعتقدون أنها ضارة.

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ومن بين المنتجات التي تم التعرف إليها قناع للنوم وسوار وقلادة من طراز "إنيرجي أرمور".

كما تبين أيضا أن سوارا للأطفال يحمل علامة "ماغنيتيكس ويلنيس" يصدر إشعاعات.

وقالت الهيئة الهولندية للأمان النووي والحماية في بيان "لا تلبسوها بعد الآن، ضعوها بعيدا، وانتظروا تعليمات الإعادة".

وأضافت " لقد أخطرنا الشركات المعروفة للهيئة بأن البيع محظور ويجب إيقافه على الفور، ويجب عليهم إبلاغ عملائهم بذلك".

صدر الصورة، RIVM التعليق على الصورة، تبين أن سوار الأطفال مشع أيضا

وكانت نظريات المؤامرة قد تسببت في رواج الأجهزة "المضادة للجيل الخامس" التي عادة ما يتبين أنه ليس لها أي تأثير.

وفي مايو/ أيار 2020، سعت إدارة معايير التجارة في المملكة المتحدة إلى وقف مبيعات شريحة يو أس بي، تباع بقيمة 339 جنيها إسترلينيا، زُعم أنها توفر "الحماية" من الجيل الخامس.

كما جرى بيع ما يسمى بـ"الملصقات المضادة للإشعاع" على موقع أمازون.