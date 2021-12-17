فيسبوك تتهم شركات مراقبة بالتجسس على 50 ألف مستخدم بينهم معارضون عرب

قبل 6 دقيقة

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وجّهت شركة ميتا بلاتفورمز، التي تمتلك موقع فيسبوك، اتهامات لعدد من شركات المراقبة الخاصة بتنفيذ عمليات قرصنة وانتهاكات أخرى.

وفي بيان لها، قالت ميتا بلاتفورمز إن نحو 50 ألفًا من مستخدمي منصاتها كانوا هدفًا لستٍّ من تلك الشركات الخاصة.

وتأتي خطوة ميتا بلاتفورمز، في خضمّ خطوات أوسع اتخذتها جهات أمريكية بينها شركات تقنية، ومشرّعون، وإدارة الرئيس جو بايدن ضد شركات تطوير برامج للتجسس، ولا سيما شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

وكانت "إن إس أو" قد وُضعت على القائمة السوداء في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أسابيع مما كشفته تقارير عن استخدام البرامج التي تطورها الشركة الإسرائيلية ضد المجتمع المدني.

وتقاضي شركة "ميتا" في الوقت الراهن شركة "إن إس أو" أمام محكمة أمريكية.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس سياسة الأمان في ميتا بلاتفورمز، ناثانيال غليشر، القول إن الشركة أرادت عبر تحرّكها التنبيه إلى أن صناعة تأجير تقنيات المراقبة أكبر من أن تقتصر على شركة واحدة.

ومن بين الشركات التي اتهمتها ميتا بالقرصنة، كلا من شركة "بلوهوك سي آي" الإسرائيلية، وشركة أوروبية تدعى سيتروكس.

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وتواجه بعض هذه الشركات اتهامات بالقرصنة، بينما تواجه أخرى اتهامات باستخدام حسابات مزيفة لاستدراج مستخدمي منصات التواصل للكشف عن بيانات شخصية.

ولم يشر غليشر إلى أيّ ممن تمّ استهدافهم، لكن تقريرًا نشرته مجموعة أبحاث المراقبة الإلكترونية الكندية، سيتيزن لاب، ذكر اسم أيمن نور - المعارض المصري البارز المقيم في تركيا - كأحد ضحايا تلك الانتهاكات.

وقالت سيتيزن لاب، إن هاتف نور تعرض للاختراق باستخدام برنامج تجسّس "بيغاسوس" من تطوير شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، إلى جانب برنامج تجسس آخر يسمى "بريداتور" من تطوير شركة سيتروكس.

ويتهم نور الحكومة المصرية بالتجسس عليه. وفي حوار مع رويترز من اسطنبول، قال نور إنه طالما تشكك في أنه مراقَب من مسؤولين هناك.

وأضاف نور: "للمرة الأولى، صار معي دليل". ولم تردّ الحكومة المصرية على طلبٍ للتعليق على تصريحات نور.

وتقول سيتيزن لاب إن لديها شواهد تؤكد بدرجة متوسطة إلى عالية أن تلك الهجمات الإلكترونية نفذتها الحكومة المصرية؛ لأن مصر من بين عملاء شركة سيتروكس، إضافة إلى أن الرسائل التي سببّت الاختراق أُرسلت من أرقام مصرية.