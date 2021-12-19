فيروس كورونا: الإمارات تفرض قيودا على مرتادي المباني الحكومية لمنع انتشار الوباء

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، تلقي اللقاح شرط لدخول المباني والإدارات الحكومية

قررت السلطات الإماراتية اشتراط تلقي التلقيح ضد فيروس كورونا على الموظفين والزائرين لجميع المباني الحكومية بداية من 3 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويقتضي نظام "المرور الأخضر" دخول مكاتب الإدارات الحكومية حصرا لمن تلقوا جرعتين من لقاح ضد فيروس كورونا معتمد من الدولة، والجرعة المعززة للتلقيح. كما يستمر العمل بإجراء فحص مخبري PCR كل 14 يوما.

ويسمح النظام الوقائي الجديد للفئات المستثناة من التطعيم بدخول تلك المباني الحكومية في حال إجرائهم فحص الـ PCR كل 7 أيام، وكذلك الأطفال دون سن 16 عاما.

وأكدت وزارة الصحة، حسب وكالة أنباء الإمارات، على منع الموظفين والزائرين غير الملقحين ضد فيروس كورونا أو الذين انتهت صلاحية فحوصهم من دخول جميع الإدارات والمباني الحكومية.

وحضت جميع الناس على تلقي الجرعات المعززة من اللقاح "لرفع المناعة المجتمعية في ظل انتشار متحورات فيروس كورونا".

وكانت الإمارات أعلنت، في مطلع ديسمبر/كانون الأول، عن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور أوميكرون.

وقالت إن المصابة "سيدة إفريقية قدمت من دولة أفريقية مرورا بدولة عربية، وتلقت جرعتين من لقاح كوفيد 19 حسب البروتوكول الوطني المعتمد".

وكانت تلك أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون يعلن عنهما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحور أوميكرون، الشديد العدوى، قد ينتشر عالميا، ويشكل خطرا كبيرا على الناس في بعض المناطق.

وقال مسؤولون صحيون في جنوب إفريقيا إن أوميكرون يتحول بسرعة إلى المتحوّر السائد من فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد - 19 في البلاد، بعد أقل من شهر على رصده للمرة الأولى.