فيروس كورونا: الإمارات تحظر على مواطنيها السفر إلى الخارج دون الحصول على جرعة منشطة للقاح كوفيد 19

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قالت الإمارات إنها ستمنع مواطنيها الذين لم يحصلوا على ثلاث جرعات من لقاح ضد كوفيد -19 من السفر إلى الخارج.

وقال مسؤولون إن حظر السفر، الذي يدخل حيز التنفيذ في 10 يناير/كانون الثاني، لن ينطبق على أولئك الذين تم إعفاؤهم طبيًا من تلقي اللقاح.

والإمارات أحدث دولة تعلن قيودًا جديدة وسط زيادة الإصابات.

وتفرض العديد من الدول قيودًا صارمة على الأشخاص غير المطعمين قبل السماح لهم بالدخول.

ومن بين تلك القيود على السفر ضرورة الحصول على نتيجة سلبية لمسحة كوفيد 19 قبل السفر والحجر الصحي الإلزامي عند الوصول.

وتم تطعيم أكثر من 90 في المئة من سكان الإمارات بشكل كامل ضد كوفيد -19. وتلقى حوالي 34 في المئة جرعة منشطة، وفقا لموقع "بيانات عالمنا".

وخلصت دراسات إلى أن اللقاح المعزز يوفر حماية أفضل ضد متغير أميكرون شديد التحور، والذي ينتشر بسرعة في البلدان حول العالم.

وتم الإعلان عن قواعد السفر الجديدة في الإمارات من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنها وُضعت "لضمان إعطاء الأولوية للصحة والسلامة".

وقالت إن الحظر المفروض على الركاب غير المطعمين سيرفع أيضا في "الحالات الإنسانية" وفي الحالات التي يسافر فيها الناس لتلقي العلاج الطبي.