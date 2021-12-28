أمازون: المساعد الصوتي "أليكسا" يطلب من طفلة في العاشرة أن تضع عملة معدنية في مقبس الكهرباء

قبل 39 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المساعد الصوتي الذكي لشركة أمازون "أليكسا" Alexa

أقدمت شركة أمازون على تحديث مساعدها الصوتي الذكي المعروف باسم أليكسا Alexa بعد أن "طلبت" من طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات أن تلامس قطعة نقود معدنية بشوكتي شاحن كهربائي نصفه مدخل إلى مقبس الكهرباء.

وجاء هذا الاقتراح بعد أن طلبت الفتاة من أليكسا ان تعطيها "تحديًا للقيام به".

وقالت أليكسا "ادخلي شاحن الهاتف إلى منتصفه في مقبس الكهرباء الذي على الحائط، ثم لامسي بنسا واحدا (أصغر عملة معدنية بريطانية) بشوكات الشاحن المكشوفة".

وقالت أمازون إنها "أصلحت الخطأ بمجرد علم الشركة به".

ووصفت كريستين ليفدال، والدة الفتاة، تفاصيل ما حدث على موقع تويتر.

وقالت "كنا نقوم ببعض التحديات الجسدية، مثل الاستلقاء على الأرض والتدحرج الجانبي وحمل الحذاء على القدم، التي طلبها مدرس التربية البدنية على موقع يوتيوب في وقت سابق. وكان الطقس سيئا في الخارج. وأرادت ابنتي تحديا آخر".

وعندها اقترحت أليكسا المشاركة في التحدي الذي "وجدته على الويب".

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وبدأ التحدي الخطير، المعروف باسم "تحدي البنس" أو العملة المعدنية، بالانتشار على موقع تيك توك TikTok ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى منذ حوالي عام واحد.

ويوصل العديد من المعادن الكهرباء ويمكن أن يتسبب إدخالها في مقبس كهربائي في حدوث صدمات كهربائية وحرائق وأضرار أخرى.

وقال مايكل كلوسكر، مدير محطة مركز إطفاء كارلايل إيست، لصحيفة ذا برس The Press في مقاطعة يوركشير عام 2020 "أعلم أنك يمكن أن تفقد أصابعك ويديك وذراعك".

وأضاف "النتيجة من هذا التحدي هو أن شخص ما سوف يتأذى بشكل خطير".

كما تحدث مسؤولو الإطفاء في الولايات المتحدة عن مخاطر ما يعرف بتحدي العملة المعدنية.

وقالت ليفدال في تغريدتها بأنها تدخلت، وصرخت "لا، أليكسا، لا!"، ومع ذلك، قالت إن ابنتها كانت "أذكى من أن تفعل شيئا كهذا".

وقالت أمازون لبي بي سي في بيان إنها قامت بتحديث أليكسا لمنع المساعد الصوتي من اقتراح مثل هذا النشاط في المستقبل.

وأضافت أمازون في بيان لها "ثقة العملاء هي محور كل ما نقوم به، وقد تم تصميم أليكسا لتقديم معلومات دقيقة وذات صلة ومفيدة للعملاء".