فيروس كورونا: تجربة جديدة في إسرائيل لاختبار مدى فعالية جرعة اللقاح الرابعة

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من المقرر أن يبدأ مستشفى في إسرائيل في إعطاء جرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا لموظفيه اليوم الاثنين، في إطار تجربة سريرية لمعرفة ما إذا كانت الجرعة المعززة الثانية آمنة وفعالة في احتواء انتشار كوفيد-19.

وتشمل التجربة - التي يجريها مركز "شيبا" الطبي - حوالي مائة وخمسين من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تلقوا الجرعة الثالثة في أغسطس/ آب الماضي أو قبله.

ولم تقرر وزارة الصحة الإسرائيلية بعد ما إذا كانت ستعطي شريحة أوسع من السكان جرعة رابعة من لقاح كوفيد. وفي حالة الموافقة عليها، ستصبح إسرائيل الدولة الأولى في العالم التي تقدم جرعة معززة ثانية لمواطنيها.

وقال مركز شيبا الطبي إن التجربة ستُلقى الضوء على فعالية الجرعة الرابعة، وتساعد متخذي القرار في وضع السياسة الصحية في إسرائيل والخارج.

وسجلت إسرائيل 1118 حالة إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون سريع الانتشار، ويتضاعف عدد الأشخاص المصابين به كل يومين.

وقد أوصت لجنة خبراء بوزارة الصحة بإعطاء جرعة رابعة من لقاح فايزر-بينوتيك للإسرائيليين، الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر والذين تلقوا جرعة معززة قبل أربعة أشهر على الأقل.

لكن الموافقة النهائية من قبل مدير عام الوزارة لا تزال معلقة، وسط نقاش عام حول ما إذا كانت المعلومات العلمية المتاحة كافية لتبرير تنظيم حملة تحصين جديدة بالجرعة الرابعة.

ولم يذكر مركز شيبا الطبي المدة التي تستغرقها التجربة.

ونقل المستشفى عن جيلي ريجيف يوشاي، مديرة الدراسة، قولها "سوف نفحص تأثير الجرعة الرابعة على مستوى الأجسام المضادة ونسبة انتشار المرض ونقيس سلامتها. سوف نفهم ما إذا كان من المفيد إعطاء جرعة رابعة، ولمن".

وحصل العاملون الطبيون المشاركون في التجربة، التي قال المستشفى إنها حصلت على موافقة وزارة الصحة، على جرعات معززة في موعد سابق على 20 أغسطس/ آب الماضي.

وفي سياق منفصل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه سيدخل في عزل ذاتي بعد تأكيد إصابة ابنته البالغة من العمر 14 عاما.