كيف تصبح أكثر عقلانية في العام الجديد؟

قبل 26 دقيقة

البروفيسور ستيفين بينكر هو أستاذ علم النفس بجامعة هارفارد الأمريكية ومؤلف كتاب "العقلانية: ما هي؟ ولماذا تبدو نادرة؟ وما أسباب أهميتها؟" (Rationality: What It Is, Why It Seems Scarce, Why It Matters)