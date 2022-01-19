فيروس كورونا: هونغ كونغ تعتزم إعدام ألفي حيوان بسبب إصابة بعضها بكوفيد

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، نقلت السلطات الصحية في هونغ كونغ الحيوانات من المتجر الذي كشفت فيه الإصابات

تعتزم هونغ كونغ إعدام نحو ألفي حيوان من القوارض من نوع القداد (الهامستر) وأنواع أخرى من الثدييات الصغيرة، بسبب تفشي كوفيد-19 في متجر للحيوانات الأليفة في المدينة.

ووقع آلاف الأشخاص على عريضة تعارض هذه الخطوة. وتجمعت الحشود خارج متجر الحيوانات حيث كانت تجري عملية نقل الحيوانات في صناديق.

وكان تفشي متحور دلتا في المتجر والذي يشتبه بأنه مرتبط بأحد العاملين هناك، دفع المسؤولين إلى فحص مئات الحيوانات، وثبت وجود 11 حالة إيجابية اصيبت بها قوارض من نوع القداد (الهامستر).

وعلى عكس العديد من الأماكن الأخرى، حافظت هونغ كونغ على خلو البلاد من الإصابات بكوفيد أو ما يعرف باستراتيجية "صفر كوفيد" التي تركز على القضاء على الفيروس.

وقال المسؤولون إن ذلك قد يكون مثالا على انتقال كوفيد من الحيوان إلى الإنسان.

ويبدو أن حيوانات القداد (الهامستر) في متجر الحيوانات الأليفة هي فئة الحيوانات الوحيدة التي تأثرت بالمرض، إذ جاءت نتائج اختبار كوفيد سلبية لحيوانات أخرى في المتجر مثل الأرانب والشنشيلة (نوع آخر من القوارض الصغيرة).

وكإجراء وقائي، سيتم قتل ألفي حيوان من نوع القداد (هامستر) وثدييات صغيرة أخرى. وتتوزع هذه الحيوانات في 34 متجرا مختلفا للحيوانات الأليفة ومركزا لإيداع الحيوانات.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كإجراء وقائي، سيتم قتل ألفي حيوان من نوع القداد (هامستر) وثدييات صغيرة أخرى

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وسيتعين على أي مالك جديد للحيوانات الأليفة، كان قد اشترى حيوان قداد (هامستر) منذ تاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول، ربما كهدية لعيد الميلاد، تسليم الحيوان إلى السلطات كي تنفذ عليه عملية القتل الرحيم.

وقال مسؤولون في وزارة الزراعة في هونغ كونغ إنهم فتحوا خط هاتفي ساخن خاص للاتصال بشأن حيوانات القداد (الهامستر)، وانه سيتم فرض حظر على استيراد وبيع هذا النوع من الحيوانات والثدييات الصغيرة الأخرى في البلاد.

وقالت السلطات الصحية إن نتائج فحص كوفيد لموظف في متجر للحيوانات الأليفة وأحد الزبائن وزوجته جاءت إيجابية أو إيجابية بشكل أولي يحتاج إلى تأكد أكثر.

ويمكن للحيوانات أن تلتقط الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 وهو سارس-كوف-2، بما في ذلك الكلاب والقطط والقوارض، والتي عادة ما يتم الاحتفاظ بها في المنازل كحيوانات أليفة. لكن لا يوجد دليل واضح على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تنقل العدوى بسهولة إلى البشر.

وقالت مديرة إدارة الزراعة في هونغ كونغ، ليونغ سيو فاي، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: "يجب على أصحاب الحيوانات الأليفة الحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة، بما في ذلك غسل اليدين بعد لمس الحيوانات والتعامل مع طعامهم أو أي أشياء أخرى خاصة بهم وتجنب تقبيلهم".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تم ربط تفشي المرض بموظف في متجر الحيوانات الأليفة هذا في منطقة خليج كوزواي

وأضافت أن أصحاب حيوانات القداد (الهامستر) على وجه الخصوص "يجب أن لا يخرجونها من المنزل".

كما وعدت بأن الألفي حيوان الذين سيتم إعدامهم، سيقتلون "بطريقة إنسانية" رحيمة.