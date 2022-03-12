روسيا وأوكرانيا: موقع بريد إلكتروني يتيح لأي شخص إرسال رسائل بشأن الغزو لملايين الروس

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Fabian التعليق على الصورة، فابيان يعمل لتحديث موقعه الإلكتروني

أنشأ خبير كمبيوتر نرويجي موقعًا على شبكة الإنترنت يتيح لأي شخص إرسال بريد إلكتروني حول الحرب في أوكرانيا إلى ما يصل إلى 150 عنوان بريد إلكتروني روسي في وقت واحد، بحيث تتاح للشعب الروسي فرصة "معرفة الحقيقة التي تخفيها حكومته".

وتتلقى صناديق البريد الإلكتروني في جميع أنحاء روسيا تلك الرسائل.

وتلقي الملايين في روسيا رسائل بنفس العنوان المثير وهو "أنا لست عدوك".

وتظهر الرسالة باللغة الروسية مع ترجمة باللغة الإنجليزية وتبدأ: "صديقي العزيز، أكتب إليكم للتعبير عن قلقي بشأن مستقبل آمن لأطفالنا على هذا الكوكب. لقد أدان معظم العالم غزو بوتين لأوكرانيا."

ويستمر البريد الإلكتروني المطول في مناشدة الشعب الروسي لرفض الحرب في أوكرانيا والبحث عن الحقيقة بشأن الغزو من الخدمات الإخبارية غير الحكومية.

وفي غضون أيام قليلة، وصل أكثر من 22 مليونًا من رسائل البريد الإلكتروني هذه في صناديق الوارد الروسية، ويتم إرسالها من قبل متطوعين من جميع أنحاء العالم، والذين يتبرعون بوقتهم وعناوين بريدهم الإلكتروني لهذه القضية.

وهذه واحدة من عدد متزايد من الطرق غير العادية التي يحاول المتسللون والنشطاء والناس كل يوم في جميع أنحاء العالم من خلالها الوصول إلى الشعب الروسي عبر الإنترنت للتحايل على حجب وسائل الإعلام والرقابة.

وانتشرت فكرة أحد مستخدمي تويتر البولنديين لنشر مراجعات تتحدث عن الحرب على الشركات الروسية على غوغل وياندكس.

وتزعم مجموعات قرصنة في أماكن أخرى أنها شوهت مواقع إخبارية روسية برسائل موجهة إلى الشعب الروسي لـ "إيقاف بوتين".

لكن يبدو أن حملة البريد الإلكتروني العشوائي التي أنشأها فريق صغير في النرويج قد جذبت خيال الآلاف من الأشخاص الذين يبحثون عن طرق لمساعدة الروس في التعرف على الحرب.

يقول فابيان، صاحب فكرة رسائل البريد الإلكتروني "خلال الحرب العالمية الثانية، والحروب التي سبقتها، حلقت طائرات فوق المانيا تلقي منشورات تحاول فتح أعين الناس وتوعيتهم".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، طائرة أمريكية تلقي منشورات على كوريا

ولا يريد النرويجي البالغ من العمر 50 عامًا، والذي يدير شركة لشبكات الكمبيوتر، نشر لقبه خوفًا من انتقام السلطات الروسية. ويقول إنه شعر بأنه مضطر لفعل شيء ما بعد أن أصبح قلقًا بشكل متزايد بشأن احتمال اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

قوة الناس

ويتحايل موقعه الإلكتروني، الذي لم تذكره بي بي سي، على الرقابة الروسية من خلال مزيج من الحوسبة الذكية وقوة الناس. ويسمح النظام للأشخاص بإرسال رسالته النموذجية إلى عشرات من عناوين البريد الإلكتروني الروسية في وقت واحد، ويقدر أن عشرات الآلاف من المتطوعين فعلوا ذلك منذ بدء تشغيل الموقع.

وقام فابيان ببنائه مع خمسة من زملائه، الذين عملوا بشكل ثابت في نهاية الأسبوع الماضي لإنجاز المهمة. وبدأوا بالبحث على الإنترنت عن عناوين بريد إلكتروني روسية معروفة وقاموا بتجميع قائمة تضم 90 مليون حساب يعتقدون أنها نشطة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بعض مواقع الصحف الغربية ما زالت مفتوحة في روسيا

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وقال فابيان إن قوة النظام تكمن في تمكين المتطوعين على استخدام حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم بدلاً من إرسال رسائل مجمعة لعناوين البريد الإلكتروني باستخدام برامج البريد العشوائي.

ويمكن للمستخدمين اختيار الاتصال من واحد إلى 150 شخصًا من روسيا. ثم ، بنقرة واحدة، يتم تحميل البريد الإلكتروني الافتراضي للمتطوع (أوتلوك أو جي ميل على سبيل المثال) بعناوين البريد الإلكتروني الفريدة والموضوع والنص الأساسي الجاهز للإرسال.

يقول فابيان إن هناك سببين لاستخدام حسابات البريد الإلكتروني الشخصية للأشخاص: يمكن تمرير رسائل البريد الإلكتروني عبر آلية تصفية البريد الإلكتروني العشوائي إذا تم إرسالها من حسابات حقيقية وبأعداد صغيرة.

"ولكن أيضًا، يمكن للناس في الواقع تلقي ردود من الروس والتفاعل معهم وإجراء محادثات حول الحرب."

وقال فابيان إن بعض الحسابات ستكون أقل نشاطًا من غيرها وفي بعض الحالات قد ينتهي البريد الإلكتروني في البريد غير الهام. لكنه أضاف إن العديد من الرسائل تتم قراءتها، ويرد بعض الروس عليها.

الرد على الروس

طلب فريق فابيان من أليكس، الموجود أيضًا في النرويج، اختبار النظام، لكنه استمر في إرسال رسائل البريد الإلكتروني منذ ذلك الحين.

وقال أليكس "لقد أرسلت حوالي 500 رسالة بريد إلكتروني حتى الآن وتلقيت حوالي 20 ردًا في غضون يوم واحد، لذلك آمل في الحصول على المزيد". "معظم الردود أشخاص يطلبون مني إخراجهم من قائمتي البريدية لكنني تحدثت إلى امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا من سان بطرسبرج. أخبرتني أنها غير متأكدة مما كان يحدث في النزاع وأرادت أن تعرف المزيد. قالت إن هناك نقصًا في الأخبار القادمة من أوروبا وأرادت أن تقرأ عنها جميعًا ولكنها لا تعرف كيفية تجاوز الحظر على المواقع الإلكترونية. "

ثم شرح أليكس كيف يمكنها تجاوز حجب الإنترنت في روسيا.

وأعتقد "أعتقد أننا أصبحنا أصدقاء".

وشاركت متطوعة أخرى، تبلغ من العمر 18 عامًا، الرد الذي تلقته من شخص روسي غير معروف الهوية. وجادلت الرسالة بقوة في أنها كانت مخطئة وأن أوكرانيا هي التي تقتل الأبرياء ولهذا السبب "هذه العملية الخاصة إجراء ضروري".

وقال فابيان إن فريقه يقوم باستمرار بتعديل النص وموضوع قالب البريد الإلكتروني الخاص بهم لتجنب عوامل تصفية البريد الإلكتروني العشوائي، ويأمل أن يتلقى العديد من عناوين البريد الإلكتروني البالغ عددها 90 مليونًا الرسالة في النهاية. وفي حالة نفاد رسائل البريد الإلكتروني لمحاولتهم ، يقول إن الفريق سيجد المزيد.

ليست دعاية

ويقول فابيان بأن ما يفعله "ليس دعاية أو بروباغاندا". وعندما سُئل عن شعوره حيال إرسال رسائل عشوائية إلى ملايين الأشخاص، أجاب بأن التطفل له ما يبرره لأن المخاطر كبيرة جدًا.