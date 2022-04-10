إيلون ماسك يجتمع بموظفي تويتر بعد أن أصبح أكبر مالك لأسهم الشركة

شيونا مكالوم

مراسلة التكنولوجيا - بي بي سي

قبل 55 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ماسك أصبح أكبر مساهم في تويتر بحصة 9.2 بالمئة مقابل 3.7 مليار دولار

يعقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لقاء مع موظفي شركة تويتر للاستماع إلى رؤيته حول المنصة والإجابة على أسئلتهم.

يأتي هذا الاجتماع بعد شراء ماسك 9.2 بالمئة من أسهم شركة تويتر لوسائل التواصل الاجتماعي، مقابل 3.7 مليار دولار، وتعيينه في مجلس الإدارة.

ووصلت رسالة إلكترونية للموظفين يوم الخميس، تدعوهم للقاء ماسك مؤسس شركة تيسلا وسؤاله عن أي شيء يريدونه خاصة حول روؤيته لمستقبل الشركة.

جاء هذا بعد تكهنات حول التغييرات التي يود ماسك أن يراها تحدث في إحدى أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم.

وعادة ما يدار مثل هذا الاجتماع على مستوى الشركة، المعروف باسم قاعة المدينة أو "جميع الأيدي"، من جانب الرئيس التنفيذي أو عضو كبير في الإدارة التنفيذية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن المساهمين مثل ماسك، لا تتم دعوتهم عادة إلى مثل هذه الاجتماعات الكبيرة في الشركة، ولكن هذه المرة تمت دعوة ماسك بل وسيعقد جلسة مفتوحة مع الموظفين.

وشعر العديد من موظفي تويتر بالاستياء من الإعلان في وقت سابق من هذا الأسبوع عن أن رجل الأعمال الشهير أصبح أكبر مساهم في الشركة وتمت دعوته للانضمام إلى مجلس الإدارة.

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وبحسب مطلعين على أخبار الشركة، فهناك قلق بشأن تأثير ماسك على قدرة شركة وسائل التواصل الاجتماعي على تعديل المحتوى في المستقبل.

ولم يحدد الملياردير الأمريكي ما يريد القيام به كعضو في مجلس الإدارة، لكنه ألمح إلى أنه لا ينوي أن يقف موقفا سلبيا ويمارس دوره، ونشر تغريدة مؤخرا أشار فيها إلى "تحسينات كبيرة على تويتر في الأشهر المقبلة".

ويوم الخميس، غرد ماسك بصورة له تعود لعام 2018 وهو يدخن الحشيش على بودكاست جو روغان على سبوتيفاي، وكتب تعليقا ساخرا قال فيه "اجتماع مجلس الإدارة المقبل سيضاء (هينور)". في إشارة إلى حضوره اجتماع مجلس إدارة تويتر التالي.

قبل أسبوع من كشف المستثمر الكبير في قطاع التكنولوجيا عن حصته الجديدة في تويتر، سأل متابعيه البالغ عددهم 80 مليونا عما إذا كانت المنصة تلتزم بمبدأ حرية التعبير. وصوتت الأغلبية بكلمة "لا".

يشير بعض الموظفين، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم خوفا من العقاب، إلى تاريخ ماسك في استخدام تويتر لمهاجمة منتقديه.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراج أغروال، قد كتب رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين يوم الخميس بعنوان "أسألني أي شيء"، "نقول إن تويتر هو ما يحدث وما يتحدث عنه الناس الآن".

وأضاف: "في كثير من الأحيان، نحن (في) تويتر الحدث وما يتحدث عنه الناس. كان هذا هو الحال بالتأكيد هذا الأسبوع".

"بعد إعلان مجلس الإدارة، كان لدى العديد منكم أنواع مختلفة من الأسئلة حول إيلون ماسك، وأود أن أرحب بكم لطرح هذه الأسئلة عليه".