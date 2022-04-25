روسيا وأوكرانيا: مقاطع فيديو مزيفة على تيك توك تجذب ملايين المشاهدات

شايان سرداريزاده

قسم المتابعة الإعلامية

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، SOPA Images

برز تطبيق تيك توك كواحد من المنصات التي تكثر فيها مقاطع الفيديو المزيفة الخاصة بالحرب في أوكرانيا والتي تصل إلى الملايين.

فمع قاعدة مستخدمين تجاوزت مليار شخص، أكثر من نصفهم تحت سن 30 عاما، أصبح تيك توك المكان الذي يتلقى منه العديد من الشباب تحديثات حول الصراع. وتجد المنصة صعوبة لوقف تدفق المعلومات المضللة.

ولست بحاجة لبحث مضنٍ للعثور على محتوى مشكوك فيه. وفقًا لتحقيق أجراه نيوزغارد، وهو موقع يراقب المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت، يمكن التوصية للمستخدمين الجدد بمحتوى خاطئ عن أوكرانيا في غضون 40 دقيقة من الانضمام إلى التطبيق.

وتقوم منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر بتصنيف مقاطع فيديو كاذبة أو مضللة حول الحرب، ويبدو أن تيك توك يحاول اللحاق بركب تلك المنصات.

ويؤكد تيك توك على أنه كثف جهوده لمكافحة المعلومات المضللة.

وفيما يلي بعض الفئات الأكثر شيوعًا للمحتوى المضلل الذي حددته بي بي سي على المنصة.

بث مباشر مزيف

منذ الأيام الأولى للحرب، اجتذبت عمليات البث المباشر المزيفة مشاهدات كبيرة على تيك توك.

وصف مختصر: يجد المستخدم مقطع فيديو مثيرا لصراع قديم أو بعض التدريبات العسكرية، ويصف صوتًا مزيفًا لانفجار ضخم أو إطلاق نار مكثف، ويبدأ بثًا مباشرًا، وبمجرد أن يبدأ جمهور كبير في التجمع، يطلب التبرعات لقناتهم.

صدر الصورة، TikTok

وقد جذب أحد هذه الحسابات ما يقرب من 30 مليون مشاهدة بحلول منتصف مارس،/آذار. وكانت جميع عمليات البث المباشر للحساب حتى تلك اللحظة، باستثناء ثلاث منها، مقاطع قصيرة مأخوذة من مقطع فيديو على يوتيوب لتدريب عسكري أوكراني قديم، يعود تاريخه إلى عام 2017.

وفي وقت من الأوقات، أصبح التسجيل الصوتي المزيف لطلقات نارية شائعًا لدرجة أنه ظهر في أكثر من 13 ألف مقطع فيديو.

ويمكن للمستخدمين الرد على البث المباشر عن طريق إرسال نقاط الحسابات التي يمكن تحويلها إلى أموال.

وتقول آبي ريتشاردز، الباحثة المستقلة التي تعد مقاطع فيديو مع التركيز على مخاطر المعلومات الخاطئة: "يبدو أنه من المحتمل أن يتم إنشاء الكثير من حلقات البث المباشر المخيفة على أمل كسب المال من خلال نظام الهدايا في تيك توك".

ويمكن العثور بسهولة على معظم مجموعات البث المباشر المزيفة تحت علامات تصنيف شائعة مثل #Ukraine أو #UkraineWar.

وتقول ريتشاردز: "يهدف المحتوى إلى الاندماج مع جميع المعلومات الأخرى المتاحة حول هذا الموضوع".

ألعاب الفيديو

استخدمت لقطات درامية من ألعاب فيديو أو صور تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر بانتظام كبديل لمقاطع فيديو الحرب الحقيقية.

وغمرت مشاهد من ألعاب الفيديو مثل Arma 3 وCall of Duty تيك توك. وأثبتت المعارك الجوية الزائفة، بما في ذلك اللقطات التي تظهر إسقاط طائرات مقاتلة، شعبيتها بشكل خاص.

وتحاول بعض الحسابات جعل الحركة أكثر واقعية واستخدام مقاطع من أفلام حرب أو مسلسلات تلفزيونية أو ألعاب واقعية.

صدر الصورة، TikTok

ويظهر أحد مقاطع الفيديو، الذي سجل 24 مليون مشاهدة، رجلا يبدو وكأنه يسقط مادة متفجرة على دبابة. ويعود ذلك إلى مقطع فيديو لمباراة Airsoft، وهي لعبة قتالية جماعية تشبه لعبة Paintball، وتم تحميلها على يوتيوب في يناير/كانون الثاني.

ويتكون بث مباشر مزيف منفصل، شاهده 2.3 مليون مستخدم، من لقطات مخلقة بالكمبيوتر لضربات صاروخية ويتم تداولها على الإنترنت منذ العام الماضي.

صدر الصورة، TikTok

وتقول ريتشاردز إنها شاهدت بعض حالات من المستخدمين يحذرون في قسم التعليقات لمقاطع الفيديو هذه من أنها مأخوذة من ألعاب فيديو أو أنها مختلقة. لكن يمكن للأشخاص الذين يقفون وراء الحسابات تعطيل التعليقات وإخفاء التحذيرات.

مقاطع فيديو قديمة

عادة تستخدم مقاطع الفيديو الخاصة بالصراعات القديمة عند نشوب نزاع جديد.

وقد شاهدت بي بي سي مقاطع فيديو من حروب في ليبيا وسوريا والشيشان تُستخدم وكأنها تظهر الصراع الحالي.

وسجل مقطع فيديو يُزعم أنه يظهر قتالًا عنيفًا بين القوات الروسية والأوكرانية خارج مبنى سكني 7.7 مليون مشاهدة.

لكن اللقطات سُجلت في الواقع عام 2014 في العاصمة الشيشانية، غروزني، خلال هجوم مميت شنته جماعة جهادية مسلحة. وتم وضع الأخبار العاجلة المزيفة والتعليقات التوضيحية الحية على اللقطات الأصلية لإخفاء المصدر الحقيقي.

صدر الصورة، TikTok

نشر البعض مقاطع فيديو من الصراع بين روسيا وأوكرانيا في عام 2014، والتي يمكن بسهولة أن يعتقد البعض أنها من الصراع الحالي، أو لقطات للمناورات العسكرية أو العروض في أي من البلدين.

وتم عرض مقطع فيديو لعمود من الدبابات الأوكرانية في وسط كييف كما لو كانوا في طريقهم للدفاع عن العاصمة ضد هجوم روسي، وتلقى تسعة ملايين مشاهدة. لكن تم تصويره خلال عرض عسكري في يوم الاستقلال قبل عدة سنوات.

صدر الصورة، TikTok

ويعود مقطع فيديو لدبابة تحمل العلم الأوكراني وهي تسرع في شارع سكني، شوهد أربعة ملايين مرة، إلى الصراع بين روسيا وأوكرانيا في عام 2014.

وتقول ريتشاردز إن تيك توك يمكنه معالجة مشكلة مقاطع الفيديو القديمة المنتشرة من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة، مثل جعل تاريخ نشر الفيديو أكثر وضوحًا.

شفافية محدودة

مثل فيسبوك وإنستغرام، يتعاون تيك توك مع مدققي الحقائق المستقلين، وإن كان ذلك على نطاق أصغر. ولكن بينما يقوم فيسبوك وإنستغرام بتصنيف محتوى على أنه خاطئ ومضلل حول أوكرانيا على منصتهما، فإن مثل هذه التصنيفات نادرة على تيك توك.

صدر الصورة، TikTok

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وعلى عكس بعض المنافسين، لا يوفر تيك توك الشفافية أو أدوات التحليل للأكاديميين والباحثين والصحفيين، والتي تقول ريتشاردز إن خبراء المعلومات المضللة مثلها كانوا يطالبون بها "بشدة" لبعض الوقت.

ويعني ذلك، بالنسبة لمدققي الحقائق المستقلين، عملية تستغرق وقتًا طويلاً للبحث يدويًا عن حجم ضخم من المحتوى بشكل منتظم.

وهناك مشكلة أخرى، حسبما قال ريتشاردز، وهي عدم وجود مجتمع من مستخدمي تيك توك على استعداد لفضح الأكاذيب على المنصة.

وتقول: "عندما يفشل تيك توك في ضمان دقة المعلومات التي تتلقى ملايين المشاهدات على نظامها الأساسي، فإن هذا العبء يقع على عاتق الباحثين الخارجيين ومستخدمي تيك توك يوميًا."

وقال متحدث باسم تيك توك لبي بي سي: "نواصل الرد على الحرب المدمرة في أوكرانيا من خلال زيادة موارد السلامة والأمن لاكتشاف التهديدات الناشئة وإزالة المعلومات المضللة الضارة".