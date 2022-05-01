كوكبا الزهرة والمشتري يتصادمان تقريبًا في السماء

جيورجينا رانارد

بي بي سي

قبل 12 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الزهرة والمشتري اقتربا من بعضهما البعض طوال الأسبوع

انظر إلى السماء في اللحظة المناسبة في نهاية هذا الأسبوع، ويمكنك أن ترى اثنين من ألمع الكواكب في النظام الشمسي وهما يكادان يتلامسان.

سيكون كوكبي الزهرة والمشتري على بعد ملايين الأميال، ولكن من الأرض سيبدوان قريبان من الاصطدام.

يحدث هذا الاقتران الكوكبي سنويا، ولكن هذا العام سيبدو أقرب بكثير من المعتاد.

لن يحدث المشهد نفسه مرة أخرى حتى عام 2039.

يجب أن تكون العين المجردة أو المنظار كافيين لرؤيتهما في سماء صافية.

بعد يوم السبت، سيتباعد الكوكبان بالتدريج.

تشرح عالمة الفضاء ورئيسة مراقبي النجوم في جمعية علم الفلك الشعبي لوسي غرين "إنه أمر مثير للغاية لعلماء الفلك وهي حقا فرصة رائعة للناس للخروج وإلقاء نظرة".

ما هو اقتران الكواكب؟

يحدث الاقتران عندما يظهر كوكبان بالقرب من بعضهما البعض أو حتى يتلامسان في سماء الليل.

في الأيام التي سبقت يوم السبت، كان كوكبي الزهرة والمشتري يلتقيان تدريجيا في السماء.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يرتفع الكوكبان جنبا إلى جنب فوق قلعة روكا كالاشيو في إيطاليا في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت

يبعد المدار الفعلي للكواكب حوالى 430 مليون ميلا، لكن المحاذاة الظاهرة من الأرض توهم الناظر بأنهما يتلامسان.

كيف يمكنني رؤية ذلك؟

كان وقت الذروة لرؤيتهما يوم السبت حوالى الساعة 05:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي. لكنهما سيبقيان مرئيان يوم الأحد وفي الأيام القادمة بينما تتحرك الكواكب ببطء.

قبل الفجر هو الأفضل لرؤيتهما، مع النظر شرقا قبل شروق الشمس.

صدر الصورة، @DebraJ54 التعليق على الصورة، التقطت مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي @DebraJ54 هذه الصورة في هومبولت بولاية تينيسي صباح يوم السبت

ستكون الكواكب منخفضة في السماء، وقريبة من الأفق، وستحجب التلال والمباني الرؤية. إذا استطعت، فابحث عن مكان مرتفع وابحث عن بقعتين ساطعتين مبهرتين بالقرب من بعضهما البعض.

وتوضح غرين "سيختلف الكوكبان لجهة اللمعان. الزهرة أكثر إشراقا من كوكب المشتري، لذا سيبدو ساطعا بشكل مذهل عندما تراه. سيكون المشتري أكثر خفوتا، حوالى سدس سطوع كوكب الزهرة".

يمكن رؤية الاقتران من نصفي الكرة الأرضية في أوقات مختلفة من النهار والليل.

يمكن أيضا لأولئك الذين يراقبون باستخدام التلسكوب، رؤية المريخ وزحل خلال تشكيلهما مع الزهرة والمشتري خطا من أربعة كواكب.

تقول غرين إنها تخطط للنهوض من السرير للمشاهدة من بريطانيا.

تشرح قائلة "لكن إذا فاتني ذلك صباح يوم السبت، فلن أكون قلقة للغاية".