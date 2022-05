منع الحمل: كيف أسهمت "الحبة السحرية" في تحرير المرأة لكن حملتها المسؤولية وحدها

قبل ساعة واحدة

أخبرينا تجربتك

بيئة مثالية

وفي كتابها "Unwell Women: A Journey Through Medicine and Myth in a Man-Made World"، تقول إلينور كليغهورن إن التقرير الذي كتبته الدكتورة إدريس رايس-راي، مديرة رابطة تنظيم الأسرة في بورتوريكو والتي كانت مسؤولة عن إجراء التجربة، كشف أن 17 في المئة من المشاركات أصبن بأعراض جانبية شملت الغثيان والدوار ومشكلات في الجهاز الهضمي والنزيف والقيء والصداع. ولكن بنكاس وروك، بحسب كليغهورن، قللا من شأن تلك الأعراض واعتبراها ناتجة عن "النشاط العاطفي الزائد" لنساء بورتوريكو. وتضيف: "لقد كانا معنيان فقط بما إذا كانت إينوفيد تمنع الحمل أم لا".