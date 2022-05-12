غوغل: إضافة 24 لغة إلى خدمة الترجمة التابعة للمنصة

12 مايو/ أيار 2022، 12:23 GMT جدّد في قبل 44 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

أضافت شركة غوغل العملاقة للتكنولوجيا 24 لغة جديدة يتحدث بها أكثر من 300 مليون شخص إلى منصة غوغل ترانسليت الخاصة بها.

وضمت الإضافات لمنصة الترجمة الإلكترونية لغات أفريقية بما في ذلك اللينغالا وتوي والتغرينيا.

وقالت الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها: "على مدى سنوات، ساعدت خدمة الترجمة من غوغل في كسر حواجز اللغة وربط المجتمعات في جميع أنحاء العالم".

وأضافت أنها تريد الآن مساعدة أولئك الذين "لغتهم ليست ممثلة في معظم التكنولوجيا".

وتتراوح اللغات الجديدة من البوجبوري (Bhojpuri )، التي يتحدث بها ما يصل إلى 50 مليون شخص في شمال الهند ونيبال وفيجي، إلى الديفيهي (Dhivehi ) مع ما يقدر بنحو 300 ألف متحدث في جزر المالديف.

وترفع هذه الخطوة الآن العدد الإجمالي للغات المتاحة على الترجمة من غوغل إلى 133.

تقول الشركة إن اللغات الجديدة تمثل أيضًا معلمًا تقنيًا، موضحة أنها تستخدم نموذج التعلم الآلي الذي يتعلم "الترجمة إلى لغة أخرى دون رؤية مثال على الإطلاق".

ويمكن أن يكون هذا مفيدًا للغات التي لا تتوفر بها مجموعات كبيرة من الترجمات البشرية، والتي يمكن استخدامها لتدريب جهاز كمبيوتر.

لكن الشركة تعترف بأن التكنولوجيا ليست مثالية، فهل ستكون الترجمات دقيقة؟ لاحظ بعض متعددي اللغات مشاكل في اللغات المتاحة بالفعل.

ويقول إيزاك كاسويل، عالم أبحاث جوجل للترجمة، لبي بي سي:

"بالنسبة إلى العديد من اللغات المقدمة عبر المنصة، حتى أكبر اللغات في إفريقيا التي نترجمها، مثل اليوروبا والإيغبو، ليست الترجمة بالرائعة، ستعبر بالتأكيد عن الفكرة ولكنها غالبًا ستفقد الكثير من دقة اللغة".

وقال إنه مع اللغات الجديدة لن يكون الأمر مختلفًا، لكن الأشخاص الذين ساعدوا في البحث قالوا إنه مكان جيد للبدء.

وقال كاسويل: "في النهاية، يتعين علينا الاستماع لآراء المستخدمين، وانطباعي عن الأشخاص الآخرين الذين تحدثت معهم هو أنه كان شيئًا إيجابيًا للغاية بالنسبة لهم".