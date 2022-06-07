الاتحاد الأوروبي يلزم الشركات بنوع موحد للشواحن المباعة داخل التكتل بحلول خريف 2024

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وافق المشرعون الأوروبيون، الثلاثاء، على نص قانون مقترح للاتحاد الأوروبي يفرض نوع موحد من شواحن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والكاميرات المباعة داخل التكتل بحلول عام 2024، وذلك في ضربة لشركة أبل الأمريكية.

وسيتعين على شركة أبل تغيير تصميم الشاحن على أجهزة أيفون المباعة في أوروبا.

جاء التدخل السياسي، الذي قالت المفوضية الأوروبية إنه سيجعل الحياة أسهل للمستهلكين ويوفر لهم المال، بعد أن فشلت الشركات في التوصل إلى حل مشترك.

وكانت بروكسل تضغط من أجل شاحن محمول موحد لأكثر من عقد من الزمان، مدفوعة بشكاوى من مستخدمي أجهزة أيفون والأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد حول الاضطرار إلى التبديل بين أجهزة شحن مختلفة لأجهزتهم.

ويتم شحن أجهزة أيفون من كابل Lightning، بينما تستخدم الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد موصلات ( USB-C (يو إس بي-سي.

وقال البرلمان الأوروبي في بيان: "بحلول خريف عام 2024، سيصبح نمط (يو إس بي-سي) منفذ الشحن المشترك لجميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات في الاتحاد الأوروبي".

وقال مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، إن الصفقة ستوفر حوالي 250 مليون يورو للمستهلكين.

وقال: "سيسمح هذا أيضا بظهور تقنيات جديدة مثل الشحن اللاسلكي، وأن تتطور دون السماح للابتكار بأن يصبح مصدرا لتجزئة السوق وإزعاج المستهلكين".

أبل، التي حذرت من أن المقترح سيضر بالابتكار ويخلق جبالا من النفايات الإلكترونية، لم ترد على الفور على طلب للتعليق.

وقال النائب أليكس أغيوس صليبا الذي قاد النقاش حول المقترح في البرلمان: "نحن فخورون بأن المقترح تضمن أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أجهزة القراءة الإلكترونية، سماعات الأذن، لوحات المفاتيح، فأرة الكمبيوتر، وأجهزة الملاحة المحمولة".

ويجب أن تمتثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة للتشريع في غضون 40 شهرا من دخوله حيز التنفيذ.

وسيكون للأجهزة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي القدرة في المستقبل على تنسيق أنظمة الشحن اللاسلكي.

حقيقة أن الصفقة تغطي أيضا أجهزة القراءة الإلكترونية وسماعات الأذن وغيرها من التقنيات ستؤثر على شركات سامسونغ وهواوي، وغيرها من صانعي الأجهزة.

صدر الصورة، APPLE التعليق على الصورة، سيتعين على شركة أبل تغيير نمط الشاحن على أجهزة أيفون المباعة في أوروبا

ووافق المشرعون على الشاحن الموحد بناءً على اقتراح قدمته اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي - المفوضية الأوروبية - في سبتمبر / أيلول الماضي، لكنه جاء بعد أكثر من عقد من الزمان من دفع البرلمان الأوروبي باتجاهه لأول مرة.

وسيتم التصديق على القرار رسميا من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا العام، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.