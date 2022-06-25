العثور على حطام مدمرة أمريكية من الحرب العالمية الثانية على عمق غير مسبوق ببحر الفلبين

قبل 43 دقيقة

التعليق على الصورة، صمويل بي: السفينة الغارقة تحمل بصمات المعركة

على عمق غير مسبوق، عثر مستكشفون على حطام مدمرة مرافِقة تابعة للبحرية الأمريكية كانت قد أُغرقت في الحرب العالمية الثانية في بحر الفلبين.

ففي أكتوبر/تشرين الأول من عام 1944 أُغرقت المدمرة يو إس إس صمويل بي روبرتس في بحر الفلبين حيث استقرت على مسافة 6,895 مترًا في أعماق البحر.

ورغم مظاهر الاهتراء على المدمرة الأمريكية، احتفظت "صمويل بي" بحالتها إلى حد كبير عندما اكتشفتها غواصة قادرة على مسح الأعماق البحرية مملوكة لرجل أعمال ومستكشف من ولاية تكساس يُدعى فكتور فيسكوفو.

وتحظى المدمرة المرافِقة يو إس إس صمويل بي روبرتس بشهرة واسعة اكتسبتها من دور بطولي لعبته في مواجهة اليابانيين أثناء الحرب الكبرى.

صدر الصورة، US NAVY التعليق على الصورة، يو إس إس صمويل بي روبرتس قبل أن تغرق: وقد واجهت خصوما أثقل تسلحًا بكثير

ورغم التفوق في العدد والعتاد، استطاعت صمويل بي روبرتس احتواء وإحباط العديد من السفن الحربية المعادية قبل أن تغرق في نهاية الأمر.

ومن إجمالي 224 عنصرا بشريا هم طاقم صمويل بي روبرتس، لقي 89 عنصرا مصرعهم، بينما تعلّق الـ 120 الآخرون بأطواق نجاة مدة ناهزت الـ 50 ساعة في انتظار من ينقذهم.

التعليق على الصورة، فكتور فيسكوفو: البحارة ذهبوا إلى المعركة وهم يعلمون أنهم قد لا يعودون

وقال فيسكوفو، الذي كان ذات يوم جنديا احتياطيا في البحرية، إنه حظي بشرف استئنائي بالعثور على السفينة المفقودة، مضيفا أنه وجد بذلك فرصة سانحة للحديث عن قصة رائعة في مسرح البطولة وأداء الواجب.

صدر الصورة، CALADAN OCEANIC/EYOS EXPEDTIONS التعليق على الصورة، فريق البحث اضطر إلى إجراء الكثير من البحث لتحديد منطقة البحث

وفي الصور التي التقطتها غواصة الاستكشاف، ليميتينغ فاكتور، يمكن رؤية هيكل السفينة والمدافع وكذلك أنابيب طوربيد.

وقد تركت القذائف اليابانية بصمات من الثقوب على جسم السفينة الأمريكية صمويل بي. وهناك في جانب من مؤخرة السفينة ثمة دليل على التعرض لقصف عنيف.

ومن المظهر الذي بدت عليه السفينة الغارقة لحظة اكتشافها، يمكن القول إن صمويل بي روبرتس قاومت حتى ضربات البحر نفسه.

وللوقوف على مدى العمق الذي تستقر فيه السفينة، تجدر الإشارة إلى أن 98 في المئة من قيعان البحار المحيطات حول العالم لا يصل عمقها إلى ستة آلاف متر، وأن أخاديد معدودة في تلك القيعان يتجاوز عمقها الستة آلاف متر.

التعليق على الصورة، فكتور فيسكوفو مستثمر في القطاع الخاص، يسجل أرقاما قياسية في الغوص بالأعماق بغواصة الاستكشاف ليميتنغ فاكتور

وغرقت صمويل بي في معركة خليج ليتي قبالة جزيرة سامار. وقد كانت معركة ضارية شهدت اشتباكا كثيفا انتهى بانسحاب البحرية اليابانية وقد تكبدت قواتها خسائر ثقيلة.

وقد غرقت سفن عديدة من جرّاء هذه المعركة. وقد تمكّن فيسكوفو العام الماضي من العثور على المدمرة يو إس إس جونستون على عمق 6,460 مترا.

صدر الصورة، CALADAN OCEANIC/EYOS EXPEDTIONS التعليق على الصورة، يو إس إس صمويل بي روبرتس في أول ظهور لها عبر المسبار الصوتي للمسح في قاع البحر

ويُحتمل أن تكون هناك سُفن آخرى غير صمويل بي أو جونستون مستقرة في أعماق أبعد.

صدر الصورة، CALADAN OCEANIC/EYOS EXPEDTIONS التعليق على الصورة، يو إس إس صمويل روبرتس كانت تمتلك ثلاثة من أنابيب طوربيد