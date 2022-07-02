سرطان القولون: كيف يمكنك كشف المرض مبكراً بنفسك؟

فيليبا روكسبي

محررة الشؤون الصحية

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لا تتأخر في الذهاب إلى طبيبك إذا شعرت أن الأمور ليست على ما يرام

كانت ديبورا جيمس، الناشطة في مجال مكافحة السرطان والتي توفيت مؤخرا بسرطان القولون عن عمر يناهز الـ 40 عاما، قد طلبت من الجميع فحص برازهم كجزء من حملتها لزيادة الوعي بالمرض.

ونجيب في هذا الموضوع على الأسئلة التي يطرحها الكثيرون حول أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا.

كيف يمكنني اكتشاف سرطان القولون؟

هناك 3 أشياء رئيسية يجب البحث عنها:

• دم في برازك بدون سبب واضح، وقد يكون أحمر فاتحا أو أحمر داكنا

• تغيير في طريقة التبرز مثل الذهاب إلى المرحاض أكثر من مرة أو أن يصبح برازك أكثر سيولة أو صلابة

• الشعور بألم أو انتفاخ في أسفل البطن عندما تشعر بطنك بالامتلاء

وقد تكون هناك أعراض أخرى أيضا مثل:

• فقدان الوزن

• تشعر أنك لم تفرغ أمعاءك بشكل صحيح بعد التبرز

• تشعر بالتعب أو الدوار أكثر من المعتاد

ولا تعني الإصابة بهذه الأعراض بالضرورة أنك مصاب بسرطان القولون، ولكن النصيحة هي أن تذهب إلى الطبيب إذا لاحظت استمرار تلك الأعراض لمدة 3 أسابيع أو أكثر وإذا لم تكن الأمور على ما يرام.

وهذا يعني أنه يجب فحص تلك الأعراض بسرعة، فكلما تم تشخيص السرطانات مبكرا كان علاجها أسهل.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن يوقف سرطان القولون مرور الفضلات ويمكن أن يتسبب ذلك في حدوث انسداد مما يؤدي إلى آلام شديدة في البطن والإمساك والمرض، وستحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب أو الذهاب إلى أقرب مستشفى للطوارئ على الفور في هذه الظروف.

كيف أفحص برازي؟

الق نظرة فاحصة على البراز عندما تذهب إلى المرحاض ولا تخجل من التحدث عنه.

ويجب أن تبحث عن الدم في برازك وكذلك النزيف من الأسفل.

وقد يأتي الدم الأحمر الفاتح من الأوعية الدموية المنتفخة (البواسير)، ولكن قد يكون أيضا بسبب سرطان القولون.

وقد يأتي الدم الأحمر الداكن أو الأسود في برازك من أمعائك أو معدتك، وقد يكون مثيرا للقلق أيضا.

وقد تلاحظ أيضا تغيرا في عادة الأمعاء مثل لين البراز أو التبرز أكثر من المعتاد أو قد تشعر أنك لا تفرغ الأمعاء بشكل صحيح.

ويوصي برنامج سرطان القولون في بريطانيا بتدوين الأعراض قبل الذهاب إلى طبيبك حتى لا تنسى أي شيء خلال الزيارة.

وقد اعتاد الأطباء على رؤية الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مجموعة متنوعة من مشاكل الأمعاء لذلك أخبرهم عن أي تغييرات أو نزيف حتى يتمكنوا من معرفة السبب.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تحقق من وجود دم في برازك وكذلك نزيف من أسفل

ما الذي يسبب سرطان القولون؟

لا أحد يعرف بالضبط سبب ذلك، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تزيد من احتمال حدوثه:

• كلما تقدمت في العمر زاد احتمال الإصابة بالسرطان ومن بينها سرطان القولون، فمعظم الحالات لدى البالغين فوق سن الخمسين

• الاعتماد على نظام غذائي يحتوي على الكثير من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد والسلامي

• يمكن أن يؤدي تدخين السجائر إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان

• تناول الكثير من الكحول

• زيادة الوزن أو السمنة

• وجود تاريخ من الاورام الحميدة في أمعائك والتي يمكن أن تتحول إلى أورام خبيثة

هل هو مرض وراثي؟

في معظم الحالات، لا يكون سرطان القولون وراثيا، ولكن يجب أن تخبر طبيبك إذا كان لديك أي أقارب تم تشخيصهم بهذا المرض قبل سن الخمسين.

بعض العوامل الوراثية، مثل متلازمة لينش، تجعل أصحابها أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون ولكن يمكن أيضا الوقاية من المرض إذا علم الأطباء بهذه الحالة.

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كيف تقلل من مخاطر تعرضك للإصابة بهذا المرض؟

يقول العلماء إن أكثر من نصف حالات الإصابة بسرطان القولون يمكن تجنبها إذا اتبع الناس أسلوب حياة صحية.

وهذا يعني ممارسة المزيد من التمارين، وتناول المزيد من الألياف ودهون أقل، وشرب حوالي من 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميا.

ولكن هذا يعني أيضا الذهاب إلى طبيبك مع وجود أي أعراض مقلقة، وفي بريطانيا تحديدا يمكن الاستفادة من عرض فحص السرطان بمجرد أن تقدمه هيئة الصحة الوطنية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قد يكون ألم البطن والانتفاخ عندما تشعر بامتلاء بطنك من أعراض سرطان الأمعاء

هل يمكنني إجراء الاختبار؟

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يهدف الفحص، الذي تديره هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، إلى اكتشاف سرطان القولون في مرحلة مبكرة، وتتضمن هذه العملية مجموعة أدوات اختبار منزلية والتي تبحث عن الدم المخفي في البراز ويتم إرسالها إليك حتى تتمكن من وضع عينة من برازك وإرسالها مرة أخرى.

لكن هذا الفحص ليس متاحا للجميع في بريطانيا، فهو فقط للفئات العمرية التي من المرجح أن تستفيد منها.

ويتم الفحص في جميع أنحاء بريطانيا.

• في إنجلترا، يتم تخفيض العمر الذي تصبح فيه مؤهلا للفحص تدريجيا من أكثر من 60 عاما إلى 50 عاما.

• في اسكتلندا، يبدأ الفحص من سن الـ 50 عاما.

• في ويلز، هذا الفحص مخصص للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 58 و 74 عاما.

• في أيرلندا الشمالية، مخصص للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

والفحص ليس دقيقا بنسبة 100 في المئة ويمكن أن يؤدي إلى ضرر وعلاج غير ضروري عندما يُشخص الأشخاص الأصحاء على انهم مرضى.

لذلك إذا كنت تنتمي إلى فئة عمرية أصغر وتعاني من أعراض فيجب أن تكون على دراية بالأعراض وزيارة طبيبك إذا كنت قلقا ولا تقم بشراء مجموعة اختبار ذاتي لأن النتائج قد تكون محيرة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ترسل هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا مجموعات اختبار منزلية إلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن عمر معين للمساعدة في تشخيص سرطان القولون في وقت مبكر

كيف يتم تشخيص سرطان القولون؟

في بريطانيا، بمجرد إعادة إرسال مجموعة أدوات الاختبار المنزلية الخاصة بك، سيتم إبلاغك بأنك خال من هذا المرض أو سيتصل بك المستشفى المحلي لإجراء مزيد من الاختبارات.

ويمكن أن يكون ذلك من خلال منظار القولون، وهو إجراء يستخدم كاميرا داخل أنبوب طويل للنظر داخل الأمعاء بأكملها أو التنظير السيني المرن الذي يفحص جزءا منها.

ويذكر أن أكثر من 90 في المئة من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان القولون في مراحله الأولى ظلوا على قيد الحياة لمدة 5 سنوات أو أكثر مقارنة بـ 44 في المئة عند تشخيصهم في المرحلة الأخيرة.

وزادت فرص البقاء على قيد الحياة في بريطانيا بأكثر من الضعف في الـ 40 عاما الماضية حيث يعيش أكثر من نصف المرضى الآن لمدة 10 سنوات أو أكثر مقارنة بواحد من كل خمسة في السبعينيات من القرن الماضي.

ومثل العديد من أنواع السرطان، يتمتع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 40 عاما بأعلى معدلات البقاء على قيد الحياة، لأن السرطان أكثر شيوعا وفتكا لدى كبار السن.

ما هي العلاجات المتوفرة؟

سرطان القولون قابل للشفاء خاصة إذا تم تشخيصه مبكرا. وأصبحت العلاجات أكثر تقدما، والتقدم في الاختبارات الجينية يعني أنه يمكن تصميم الرعاية وفقا للطريقة التي يتعامل بها كل جسم مع السرطان.

ولا يزال هذا النهج بحاجة إلى تحسين لكنه يبشر بسنوات إضافية من الحياة لمن يعانون من السرطان.

وفي أي مرحلة يتم اكتشاف السرطان لديك سيتم إخبارك بالعلاجات المتاحة.

قد يكون ذلك من خلال جراحة أو علاج كيميائي أو علاج إشعاعي، وذلك بحسب نوع السرطان الذي يعاني منه الفرد.

ما هي مراحل السرطان المختلفة؟

• سرطانات المرحلة الأولى، وهي صغيرة ولكنها لم تنتشر

• سرطانات المرحلة الثانية، تكون أكبر، لكنها لم تنتشر بعد

• سرطانات المرحلة الثالثة، انتشرت الآن في بعض الأنسجة المحيطة مثل الغدد الليمفاوية