جدري القرود: الصحة العالمية تعلن المرض حالة طوارئ صحية عالمية

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أعلنت منظمة الصحة العالمية مرض جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، تيدروس غيبريسوس، إن إعلان حالة الطوارئ سيساعد في تسريع تطوير اللقاحات وتنفيذ الإجراءات للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف في حديث صحفي، أن جدري القرود انتشر بسرعة، مشيرا إلى أن هذا الفيروس، الذي لا يهدد الحياة في العادة ، ينتشر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق.

ويعد هذا أعلى مستوى من التأهب لمنظمة الصحة العالمية، وهو ما يثير قلقا واهتماما دوليين.

كما أنه يدق ناقوس الخطر بأن هناك حاجة إلى استجابة دولية منسقة، مما يفتح الباب لإمكانية أن تُطلق حملة تمويل وأن تتضافر الجهود العالمية وتتعاون في تبادل اللقاحات والعلاجات لمواجهة هذا المرض.

وكان مصدران، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، قد قالا لرويترز في وقت سابق إن أعضاء لجنة خبراء اجتمعوا الخميس لمناقشة وضع المرض والخروج بتوصيات محتملة، انقسموا بشأن القرار، لكن القرار النهائي يعود للمدير العام للمنظمة.

وأعلن تيدروس عن قراره إعلان حالة الطوارئ الصحية خلال مؤتمر صحفي في جنيف ،وأكد أن اللجنة فشلت في التوصل إلى توافق في الآراء.

ويأتي هذا الإعلان بعد تفشي مرض جدري القرود على مستوى العالم. إذ تم تأكيد أكثر من 16000 حالة إصابة في جميع أنحاء العالم منذ يوليو/ تموز 2022 في أكثر من 60 دولة، كما سجلت خمس حالات وفاة في أفريقيا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض.

وسجلت معظم الحالات الجديدة بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال - لكن الجميع يبقى معرضا لخطر الإصابة.

وترى منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار المزيد من الإصابات في أوروبا مرتفع على وجه الخصوص.

لكن تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس كوفيد، وإعلان منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ الصحية لا يعني الإغلاق أو فرض قيود على السفر - ولكنه يضع الحكومات في حالة تأهب، ويشجع على زيادة إنتاج العلاجات واللقاحات، التي تعاني حاليا من نقص في العرض.

وجدري القرود ليس فيروسا جديدا، فهناك علاجات فعالة له، كما أن فرص حدوث مرض شديد أو الموت نتيجة الإصابة منخفضة. لكن سرعة انتشاره - 3000 حالة مسجلة في جميع أنحاء العالم الشهر الماضي - والطريقة التي تظهر بها الحالات في العديد من البلدان المختلفة ، أثارت قلق خبراء الصحة.

ماذا نعرف عن الفيروس المسبب للإصابة؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صورة مجهرية لفيروس جدري القردة

ويسبب الإصابة بفيروس جدري القرود فيروس من نفس عائلة الجدري، ولكنه أقل حدة بكثير. ويمكن أن ينتقل إلى البشر من حيوان مصاب مثل القرد أو الجرذ أو السنجاب.

ويعد انتقال العدوى من إنسان إلى آخر أقل شيوعا، ولكن يمكن أن يحدث ذلك عندما يكون شخص ما على اتصال وثيق بشخص مصاب.

وتنتقل العدوى من خلال الجلد المجروح والجهاز التنفسي والعينين والفم.

ويمكن أيضا أن يؤدي لمس الملابس أو الفراش أو المناشف الملوثة التي يستخدمها شخص مصاب بالطفح الجلدي لجدري القرود إلى انتقال المرض.

من أين جاء جدرى القرود؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سلالة وسط أفريقيا هي النوع الأكثر اعتدالا من جدري القرود من غرب إفريقيا التي تنتشر الآن في مناطق أخرى من العالم

ينتشر فيروس جدري القرود بشكل عام في وسط وغرب أفريقيا، وبشكل أكثر تحديدا في مناطق الغابات المطيرة.

في جمهورية الكونغو الديمقراطية ذات الغابات الكثيفة، تم الإبلاغ عن أكثر من 1200 حالة هذا العام وحده، وتم تسجيل 57 حالة وفاة حتى 1 مايو 2022، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ومن المعروف وجود سلالتين رئيسيتين من الفيروس - غرب أفريقيا ووسط أفريقيا - والأخيرة هي النوع الأكثر اعتدالا، بينما جاءت حالات التفشي الأخير من سلالة غرب أفريقيا التي تنتشر الآن في مناطق أخرى من العالم.