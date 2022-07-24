تغير المناخ: المبعوث الأمريكي جون كيري يقول إن الرئيس جو بايدن قد يعلن حالة طوارئ مناخية

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، كيري يقول إن اقتصادات العالم يمكن أن تستفيد من الطاقة المتجددة

قال المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، إن الرئيس، جو بايدن، يفكر في إعلان حالة طوارئ مناخية.

ومن شأن هذه الخطوة منح بايدن صلاحيات إضافية تمكنه من تنفيذ برنامجه المتعلق بالطاقات المتجددة، الذي تأخر بسبب قلة الدعم في الكونغرس (البرلمان).

وقال كيري في تصريح لبي بي سي إن الظروف ليست مثالية، لأن الفكرة لا تلقى دعما واسعا في الكونغرس.

ولكنه أضاف أنه لا أحد أكثر التزاما من الرئيس بايدن باستبدال الطاقة التي تعتمد على الكربون.

وأشار إلى أن قرارات المحكمة العليا الأخيرة بتقويض سياسات الحكومة المتعلقة بالمناخ لم تسهل المهمة.

ويزيد تغير المناخ احتمالات التعرض للطقس الجاف والحار، الذي يؤدي إلى اندلاع الحرائق.

وقد ارتفعت حرارة الأرض بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويُتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تقرر حكومات العالم خفض الانبعاثات.

وخلال الأسبوع الماضي، عاش عشرات الملايين من الأمريكيين - في أكثر من 20 ولاية - وسط تحذيرات بشأن درجات الحرارة المرتفعة.

لكن محاولة بايدن تمرير قانون بشأن تغير المناخ تلقت لطمة في وقت سابق من الشهر، حين قال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، جو مانتشين، من ولاية وست فرجينيا، إنه لن يصوت لصالح المشروع.

وأعلن بايدن يوم الأربعاء تخصيص 2.3 مليار دولار لبناء منشآت تصمد أمام الحرارة الشديدة والكوارث الطبيعية.

لكنه لم يعلن حالة طوارئ مناخية، على الرغم من نداءات الديمقراطيين ومنظمات البيئة.

وقال كيري إن العالم يتعلم الآن أن الطاقة النظيفة ساهمت في خفض التضخم وتكاليف الطاقة، وخلق وظائف، وتحسين الظروف الصحية والأمنية.