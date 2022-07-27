التهاب الكبد: ماذا يعني أن يكون الشخص مصابا به؟

سواميناثان ناتاراجان

بي بي سي -الخدمة العالمية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Lien Tran التعليق على الصورة، كانت ليين تران تظن أنها سوف تموت بعد أن تبين إصابتها بالتهاب الكبد الوبائي "بي"

"ظننت أنني سأموت، كنت خائفة وحزينة بشدة".

تتذكر الفيتنامية ليين تران جيدا اليوم الذي أثبتت فيه التحاليل إصابتها بالتهاب الكبد الوبائي من النوع "بي" وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

تقول ليين: "في اللغة الفيتنامية، يعرف التهاب الكبد الوبائي "بي" ببساطة بالتهاب الكبد".

"عندما كنت في السادسة من العمر، توفيت جدتي لأمي بسرطان الكبد. ظننت أنني سوف ألاقي نفس المصير الذي لاقته جدتي".

لكن ها هي عشرون عاما قد مضت، ولا تزال ليين على قيد الحياة وتعمل جاهدة لمكافحة أي خرافات أو وصمات عار مرتبطة بالتهاب الكبد الوبائي، وتقول إن إصابتها به لم تكن حكما بالموت كما ظنت.

ما هو التهاب الكبد الوبائي؟

هو مصطلح شامل يستخدم لوصف التهاب نسيج الكبد.

الأنواع الأكثر شيوعا من التهاب الكبد الوبائي - والمعروفة بالأنواع "إيه" "بي"، "سي"، "دي"، و"إي" - تحدث نتيجة لعدوى فيروسية.

والعدوى المزمنة بالتهاب الكبد الوبائي "بي" أو "سي" قد تؤدي إلى تليف الكبد وسرطان الكبد.

ما مدى انتشار التهاب الكبد الوبائي؟

يتوفى شخص واحد على الأقل كل 30 ثانية نتيجة الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي وفق منظمة الصحة العالمية. ويعادل ذلك نحو مليون حالة وفاة سنويا - وهو عدد أكبر من ذلك الناتج عن الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة "إتش آي في" والملاريا معا.

تقول منظمة الصحة العالمية إن ما يربو على 350 مليون شخص مصابون بأنواع مختلفة من التهاب الكبد الوبائي في شتى أنحاء العالم.

ويعتبر 28 يوليو/تموز هو اليوم العالمي لالتهاب الكبدي الوبائي، ويهدف إلى زيادة الوعي بالمرض والتشجيع على تشخيصه والوقاية منه وعلاجه.

يقول كاري جيمز المدير التنفيذي للتحالف العالمي لمرض التهاب الكبد الوبائي: "الأشخاص البالغ عددهم 296 مليون شخص المصابون بالتهاب الكبد الوبائي "بي" تعيش غالبيتهم في آسيا وأفريقيا، في حين أن هناك 14 مليون مصاب في أوروبا وخمسة ملايين مصاب في أمريكا الشمالية والجنوبية".

كيف تحدث الإصابة؟ وما هي الأعراض؟

عادة ما يصاب الشخص بالتهاب الكبد الوبائي عن طريق عدوى فيروسية - ولكن الإصابة قد تحدث كذلك من خلال التعرض لبعض المواد الكيميائية وتناول الكحول والمخدرات، فضلا عن بعض الاختلالات الجينية.

غالبية الأشخاص المصابين بالعدوى مثل ليين لا تظهر عليهم أعراض على الفور، بل قد تمر عشرات السنين قبل ظهورها في معظم الحالات.

وقد وضع مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) قائمة بالأعراض التي قد تظهر لدى الشخص المصاب، ومن بينها: الحمى، الإرهاق، فقدان الشهية، الدوار، القيء، آلام البطن، البول الداكن اللون، البراز الفاتح اللون، آلام المفاصل وداء اليرقان (الصفراء).

وصمة عار

ولدت ليين لأسرة فقيرة تعيش في قرية صغيرة شمال العاصمة الفيتنامية هانوي. تمكنت من الالتحاق بالجامعة لدراسة علم الأحياء. وبعد تخرجها، حصلت على منحة لمواصلة دراستها في أوروبا. ولكن عندما أجرت التحليلات الطبية اللازمة للسفر، أصيبت بالصدمة عندما اكتشفت إصابتها بالتهاب الكبد الوبائي "بي".

تقول: "أخبرني الطبيب بأنني لا أستطيع السفر إلى الخارج بسبب إصابتي بالمرض".

لم ترغب ليين في الإفصاح عن إصابتها، وبدلا من ذلك، أخبرت السلطات بأنها "اضطرت لرفض المنحة الدراسية لأسباب عائلية".

صدر الصورة، Lien Tran التعليق على الصورة، ليين مع والدتها وطفلتيها

تقول: "في فيتنام، تعتبر الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي وصمة عار ويتعرض الشخص المصاب للكثير من التفرقة، إذ ينظر إليه على أنه شخص قذر. الناس يربطون بينه وبين فيروس إتش آي في".

ينتقل التهاب الكبد الوبائي "بي" بسهولة من خلال النشاط الجنسي، وفي الفترة التي تم تشخيصها لم تكن قد تزوجت بعد. في المجتمع الذي كانت تعيش فيه، كانت ممارسة الجنس قبل الزواج لا تزال من المحظورات.

"شعرت بأن تعامل المجتمع مع مريض التهاب الكبد الوبائي ليس إيجابيا، لذا آثرت ألا أخبر أحدا".

تقول ليين إنها لم تكن راضية عن الاستشارة التي تلقتها من طبيبها. وفي هانوي، ذهبت إلى مقاهي الإنترنت لكي تبحث وتعرف المزيد عن المرض.

ما علاج التهاب الكبد الوبائي؟

بعد تخرجها، حصلت ليين على وظيفة مرتفعة الأجر، وقررت أن تصطحب والدتها لإجراء تحليل لها أيضا. أكد التحليل مخاوفها، حيث أثبت إصابة والدتها هي الأخرى بالتهاب الكبد الوبائي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تحول اللقاحات دون انتقال الفيروس من الأم لأبنائها

"عندما أخبرتها بنتائج التحليل، نظرت إلي وقالت إنها كانت تعرف بالفعل أنها مصابة. أتصور أن نتيجة تحليلها كانت إيجابية عندما كانت حاملا في".

"لامت نفسها لأنها لم تخبرني".

بعكس ليين، تأخذ والدتها أقراص مضادة للفيروسات كل يوم، كما أن عليها الخضوع لفحوص طبية بصفة دورية.

كيف تنتقل عدوى المرض؟

تقول منظمة الصحة العالمية إن النوعين "إيه" و"إي" من التهاب الكبد الوبائي غالبا ما ينتجان عن تناول أطعمة أو مياه ملوثة. أما الأنواع "بي" و "سي" و"دي" فتنتقل نتيجة الاتصال بسوائل الجسم الملوثة بالفيروس عن طريق آخر غير الفم أو الأمعاء.

تشمل الطرق الشائعة لانتقال الفيروس نقل الدم أو مشتقاته، الجراحات أو الإجراءات الطبية التي تستخدم فيها معدات ملوثة، ومن الأم إلى وليدها في حالة التهاب الكبد الوبائي "بي"، من أحد أفراد الأسرة إلى طفل صغير، وأيضا من خلال الاتصال الجنسي.

قبل زواجها بقليل، أخبرت ليين خطيبها بأنها مصابة بالتهاب الكبد الوبائي "بي". تقول إنه كان داعما لها، وتزوج الاثنان وأنجبا طفلتين.

"كنت أعرف أن الفيروس من الممكن أن ينتقل من الأم إلى الطفل. أعطيت اللقاح المضاد له لابنتيّ، وكانت نتيجة التحليل سلبية لكلتيهما.

هل هناك لقاح مضاد لالتهاب الكبد؟

هناك أكثر من 296 شخصا في مختلف بقاع العالم مصابون بالاتهاب الكبد الوبائي "بي" المزمن، وغالبية هذه الحالات ناتجة عن انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تكلفة اللقاح بعيدة عن متناول المجتمعات الأكثر فقرا

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تقدر منظمة الصحة العالمية أنه في عام 2019 فقط، تسبب التهاب الكبد الوبائي "بي" في 820 ألف حالة وفاة.

وتقول المنظمة إن هناك لقاحات متاحة توفر الحماية بنسبة 98 إلى 100 في المئة من التهاب الكبد الوبائي "بي". وليس هناك لقاح مضاد للنوع "دي"، ولكن القاح المضاد للنوع "بي" يحمي كذلك من الإصابة المستقبلية بالنوع "دي"، وهناك لقاح آخر مضاد للنوع "إيه".

لا يوجد في الوقت الراهن لقاح لالتهاب الكبد الوبائي "سي". لكن بعض الأقراص المضادة للفيروسات أثبتت فعالية كبيرة في القضاء على العدوى في حوالي 90 في المئة من الأشخاص.

وبالنسبة للنوع "إي"، الصين هي الدولة الأولى والوحيدة في العالم التي لديها لقاح مرخص لذلك النوع من الفيروس، هو لقاح HEV 239.

دفعت ليين 200 دولار أمريكي لإعطاء اللقاح لابنتيها، وهو مبلغ يزيد عن ضعف ما تدخره ملايين الأسر في أفريقيا وآسيا في شهرين.

يقول كاري جيمز: "توضح بياناتنا أن إعطاء اللقاح في وقته للأطفال حديثي الولادة يقلل احتمال انتقال التهاب الكبد الوبائي "بي" من الأم لطفلها بمعدل 10 إلى 30 في المئة بالنسبة للنساء شديدي العدوى، وبمعدل يقل عن 0.5 في المئة في حالة النساء اللاتي لديهن حِمل فيروسي أقل".

ارتفاع غير مفسر

مؤخرا، كان هناك ارتفاع غير مفسر في مشكلات الكبد لدى أطفال صغار عبر أنحاء العالم. وتشير التحقيقات إلى أن فيروسين شائعين عاودا الظهور من جديد وتسببا في حالات نادرة ولكن خطيرة للإصابة بالتهاب الكبد.

يقول كاري جيمز إن الاختبارات المعملية استبعدت إصابة هؤلاء الأطفال بفيروسات "إيه" و "بي" و"سي" و"دي" و"إي".

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية سجلت ما لا يقل عن 1010 حالة مؤخرا في 35 بلدا.

ويقول الفريقان البحثيان اللذان أجريا الاختبارات، وهما من لندن وغلاسكو، إن الأطفال الرضع الذين تعرضوا لبعض الفيروسات في وقت متأخر عن المعتاد بسبب قيود كوفيد ضاعت عليهم فرصة اكتساب مناعة مبكرة لكل من:

الفيروس الغدي الذي عادة ما يسبب أعراض البرد واضطرابات المعدة

فيروس مرتبط بالفيروس الغدي عادة ما لا يتسبب في أي مرض ويتطلب فيروس آخر "مرافق" مثل الفيروس الغدي لكي يتكاثر.

حملة توعية

رغم تأثيره على ملايين عديدة من الأشخاص في العالم، لا يحظى مرض التهاب الكبد سوى باهتمام قليل نسبيا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، "لا أستطيع أن أنتظر" هو شعار اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي لعام 2022 والذي سيسعى إلى تسريع مكافحة المرض

يقول كاري جيمز: "حقيقة أن الأشخاص الذين يولدون بالتهاب الكبد لا يصابون بسرطان الكبد أو تليف الكبد إلا في مرحلة لاحقة من حياتهم تؤثر بالتأكيد على مدى اعتباره أمرا ملحا يستوجب على صناع القرار اتخاذ إجراءات ضده".

"وربما كان السبب هو أن هؤلاء الذين يُرجح أن يتأثروا به هم أيضا من الفئات الأكثر تهميشا في العديد من الأماكن حول العالم".

وقد أصبحت ليين أكثر نشاطا فيما يتعلق بزيادة الوعي بالمرض عندما انتقلت للعيش في مدينة ملبورن الأسترالية للتحضير لدرجة الماجستير في قسم الصحة العامة بجامعة ملبورن.

في الأسابيع الأولى من دراستها، التقت باحثا من جامعة لا تروب أراد إجراء مقابلة معها حول إصابتها بالتهاب الكبد الوبائي "بي". هذا اللقاء أفضى إلى أن تعرفت ليين على منظمات مجتمعية تساعد مرضى التهاب الكبد. وقد بدأت العمل مع تلك المنظمات من أجل زيادة الوعي بالمرض.

صدر الصورة، Lien Tran التعليق على الصورة، اضطرت ليين إلى دفع 100 دولار هي تكلفة الجرعة الواحدة للقاح لكل من ابنتيها

تقول ليين: "بعد أربعة أشهر فقط من مجيئي إلى أستراليا، جلست حول المائدة الوزارية المستديرة لحكومة ولاية فيكتوريا".

وتواصل ليين الآن الحديث عن تجربتها مع المرضى الآخرين.

"أشعر بأنني قوية. أشعر بالسعادة عندما أتحدث عن التهاب الكبد. لن أخفي أي شيء".

"أظن أنني أشعر بالحرية".

تبلغ ليين الآن من العمر 38 سنة، ولديها رسالة تريد توصيلها لمرضى التهاب الكبد الصغار: