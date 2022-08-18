الفضاء: "الخروف شون" ينطلق إلى القمر في مهمة فضائية

قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، ESA/AARDMAN التعليق على الصورة، يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة عشرة للمسلسل التلفزيوني الشهير

خصصت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مقعدا للخروف شون على مركبتها الفضائية التي ستنطلق في مهمة إلى القمر.

وأعلن استوديو "أنيميتورز أردمان" للرسوم المتحركة أن الشخصية التلفزيونية الشهيرة ستكون على متن رحلة "أرتيمس 1" غير المأهولة.

وستكون هذه أول رحلة ضمن برنامج "أرتيمس"، الذي سيعيد رواد الفضاء في نهاية المطاف إلى سطح القمر.

وستشهد هذه المهمة تحليق دمية الخروف "شون" على بُعد حوالي 311 ألف ميل (500 ألف كيلومتر) من الأرض.

ولن تُقل الرحلة الأولى لمركبة الفضاء التابعة لوكالة ناسا أوريون طاقما بشرياً، لكن سيجري التحكم بها من الأرض.

وستحمل المركبة مجموعة من التذكارات ذات الأهمية الثقافية.

صدر الصورة، NASA التعليق على الصورة، من المقرر انطلاق مركبة أوريون الفضائية في 29 أغسطس/آب

وقال مدير الاستكشاف البشري والإنسان الآلي في وكالة الفضاء الأوروبية، ديفيد باركر: "إنه وقت مثير لشون ولوكالة الفضاء الأوروبية".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية لاختياره لهذه المهمة ونحن نتفهم أنها قفزة عملاقة للخراف، على الرغم من أنها قد تكون خطوة صغيرة بالنسبة للإنسان".

وستُطلق مركبة أوريون الفضائية بواسطة صاروخ نظام الإطلاق الفضائي من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، في التاسع والعشرين من أغسطس/آب.

صدر الصورة، NASA التعليق على الصورة، نظام الإطلاق الفضائي هو صاروخ جديد لاستكشاف القمر

وستُحلق المركبة الفضائية فوق القمر للأستفادة من جاذبية الأرضية للقمر لاكتساب السرعة لكي تحلق أكثر من 43 ألف ميل (70 ألف كم) بعد القمر.

وقالت لوسي وندوفر، مديرة التسويق في "أنيميتورز أردمان": "أردمان متشوقة للانضمام إلى وكالة الفضاء الأوروبية في صنع التاريخ من خلال إطلاق أول خروف إلى الفضاء".

وأضافت: "بصفته أحد رواد الفضاء الأوائل الذين يقودون مهمة أرتيمس، يقود شون الطريق في استكشاف القمر، وهو شرف كبير لمغامرنا الصوفي".