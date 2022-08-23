الكلاب "تذرف الدموع فرحا" عند عودة أصحابها إلى المنزل بعد يوم عمل- دراسة جديدة

قبل 38 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

اكتشف باحثون يابانيون أن الكلاب تبكي بدموع الفرح عندما يعود أصحابها إلى منازلهم بعد يوم عمل.

وهذه أول دراسة تشير إلى مثل هذا التفاعل في كائن غير بشري.

ويعتقد العلماء أن رد الفعل ناتج عن إفراز هرمون الأوكسيتوسين، المعروف باسم هرمون العناق، الذي يثير مشاعر الحب والعاطفة.

ويقول الباحثون إن الدراسة تظهر كيف يمكن أن تكون الكلاب ماهرة عاطفيا.

ويعرف أصحاب الكلاب هذا الفرح الخالص عند العودة إلى المنزل من رحلة طويلة إذ يرحب بهم الكلب بهز ذيله والقفز بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ولعق الوجه.

وأظهرت الدراسة الجديدة أن أنياب الكلاب التي قد تمزق أحيانا، تتساقط ولا يعود لها وجود مجازيا، في بعض المواقف العاطفية كما يتساقط فرو الكلب على ملابسك.

وقال تاكيفومي كيكوسوي، أحد مؤلفي الدراسة، التي وصفها بأنها أول دراسة من نوعها في العالم: "لم نسمع قط عن اكتشاف أن الحيوانات تذرف الدموع في مواقف مفرحة، مثل لم شمل أصحابها".

وقاس العلماء كمية الدموع في عيون الكلاب باختبار شيرمر المستخدم على نطاق واسع، ويتم بوضع شريط خاص تحت الجفون. ولمعرفة تفاعل الكلاب في المواقف العادية أجروا الاختبار عليها خلال بعض تلك المواقف مع مالكها.

ووجد الباحثون أنه عندما التأم شمل الكلاب مع أصحابها بعد خمس إلى سبع ساعات من الفراق، زاد "بشكل كبير" إنتاج الدموع في الدقائق الخمس التالية لمشاهدتها أصحابها.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، هذه أول دراسة عن التفاعل العاطفي لدى كائنات غير البشر.

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واكتشف الباحثون أيضا أن كمية دموع الكلاب أعلى عند اجتماعها مع مالكيها مقارنة بالأشخاص الآخرين الذين يعرفهم الكلب.

ومن المحتمل، بحسب ما يقوله الباحثون، أن يكون رد فعل الكلاب على ابتعاد مالكيها عنها مرتبط بإفراز الأوكسيتوسين، المعروف باسم "هرمون الحب"، نظرا لارتباطه بالعلاقات بين البشر.

وسعى العلماء بعد ذلك إلى إجراء اختبار لمعرفة إن كان للدموع تأثير عاطفي على أصحابها. ولتحقيق ذلك طلبوا من المالكين ترتيب مجموعة من الصور المختلفة لكلابهم استخدموا في بعضها دموعا صناعية، وكان بعضها بدون أي دموع، حتى يعرفوا مدى رغبة المالكين في الاعتناء بها.

وكتب فريق البحث الياباني: "صنفت صور الكلاب ذات الدموع الصناعية في مرتبة أعلى بكثير من صور الكلاب العادية".

ويقول كيكوسوي إنه "من المحتمل أن الكلاب التي تظهر عليها عيون دامعة أثناء التفاعل مع المالك سيعتنى بها المالك أكثر".

ولاحظ مؤلفو الدراسة أن الأطفال يشاركون مشاعرهم السلبية بالبكاء، مما يؤدي إلى مزيد من رعاية الوالدين لهم.

وطورت الكلاب، التي أصبحت دجنها البشر مثل أي حيوان آخر، مهارات اتصال محددة مع مرور الوقت. وثبت أن الاتصال بالعين يلعب دورا في تكوين العلاقة بين الكلب ومالكه.