خلل في فيسبوك يؤدي لإغراق صفحات المستخدمين بأخبار المشاهير وصفحاتهم

قبل 20 دقيقة

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واجه آلاف من مستخدمي فيسبوك في جميع أنحاء العالم مشكلات في حساباتهم يوم الأربعاء، حيث بدا أن موقع التواصل الاجتماعي تعرض لخلل أدى إلى ترويج مشاركات ومنشورات وصفحات خاصة بمعجبي بعض المشاهير وبعض المجموعات في صدارة متصفحهم للأخبار.

وتلقى داون ديتكتور، وهو موقع يتابع الخلل والأعطال على الإنترنت، العديد من الشكاوى التي تشير إلى حدوث "انقطاع" في خدمات فيسبوك بين الساعة 07:00 و 09:00 بتوقيت غرينتش.

ولجأ العديد من المستخدمين إلى الصور والتعليقات الساخرة، في التفاعل مع الخلل الذي تعرض له فيسبوك.

وقال متحدث باسم شركة ميتا، الشركة المالكة لفيسبوك، إنها على علم بالمشكلة.

واعتذرت ميتا عن "أي إزعاج" وقالت إن الشركة تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن.

مخاوف انقطاع الخدمة

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وأشار نحو 81 في المئة من التقارير التي تلقاها داون ديتيكتور إلى وجود مشكلات تتعلق بمتصفحات الأخبار في فيسبوك، بينما أشارت باقي التقارير إلى وجود خلل في تطبيق فيسبوك أو في الموقع.

وقالت التقارير إن مستخدمي فيسبوك فور فتحهم صفحاتهم، سواء من تطبيق فيسبوك أو من على أجهزة الكومبيوتر المكتبية، يجدون مشاركات وصفحات ومجموعات تروج لمشاهير.

ونشر بعض المستخدمين ميمات على بعض صفحات المعجبين الشهيرة على فيسبوك، مثل صفحات معجبي كيم كارداشيان ورولينغ ستونز وتيلورسويفت، للسخرية من خلل فيسبوك.

كما استخدم آخرون الفرصة للترويج لصفحات جمع التبرعات مثل غو فاند مي.

وتسببت المخاوف بشأن عدم توفر المحتوى الذي ينشره الأصدقاء والعائلة، والذي يظهر عادةً في أعلى متصفح الأنباء لمستخدمي فيسبوك، في تساؤل الكثيرين عما إذا كانت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة قد تعرضت للاختراق أو الإغراق بالمشاركات العشوائية.

لكن يبدو أن بعض الصفحات عادت إلى طبيعتها يوم الأربعاء بدءا من الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

وأصبحت مخاوف انقطاع فيسبوك أكثر شيوعًا منذ توقف واتساب والتطبيقات الأخرى التي تديرها ميتا عن العمل لمدة ست ساعات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تغييرات متصفح فيسبوك

وتأتي المشكلات بعد إعلان ميتا عن تغييرات جديدة في متصفح فيسبوك الشهر الماضي.

ومنحت هذه التعديلات المستخدمين خيارات جديدة لضبط متصفح الأخبار في علامة تبويب منفصلة على تطبيق فيسبوك للهاتف المحمول لنظامي أي أو إس أو أندرويد.

وواجهت ميتا انتقادات بشأن التغييرات التي طرأت على فيسبوك وإنستغرام، التي وضعت من أجل المنافسة لمواجهة النجاح الكبير الذي حققه تطبيق تيك توك.