تلوث الهواء "يسبب سرطان الرئة" - دراسة

جيمس غالغر

مراسل الشؤون العلمية والطبية بي بي سي

قبل 44 دقيقة

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أعلن باحثون أنهم اكتشفوا كيف يؤدي تلوث الهواء إلى الإصابة بالسرطان، في اكتشاف يغير فهمنا تمامًا لكيفية ظهور الأورام.

وأظهر الفريق البحثي في معهد فرانسيس كريك في لندن أنه بدلاً من التسبب في ضرر، فإن تلوث الهواء يعمل على إيقاظ الخلايا التالفة القديمة.

وقال البروفيسور تشارلز سوانتون، أحد الخبراء البارزين في العالم، إن الاختراق يمثل "حقبة جديدة".

وقد يكون من الممكن الآن تطوير عقاقير توقف تكون السرطانات.

ويمكن أن تشرح النتائج كيف تعمل مئات المواد المسببة للسرطان على الجسم.

وتبدأ النظرة الكلاسيكية للسرطان بخلية سليمة. تكتسب المزيد والمزيد من الطفرات في شفرتها الجينية، أو الحمض النووي، حتى تصل إلى نقطة تحول. ثم تصبح سرطانًا وتنمو دون حسيب ولا رقيب.

ولكن هناك مشاكل في هذه الفكرة: توجد الطفرات السرطانية في الأنسجة التي تبدو سليمة، والعديد من المواد المعروفة بأنها تسبب السرطان - بما في ذلك تلوث الهواء - لا يبدو أنها تلحق الضرر بالحمض النووي للأشخاص.

ماذا يحدث؟

قدم الباحثون أدلة على فكرة مختلفة. الضرر موجود بالفعل في الحمض النووي للخلايا، وينشط مع تقدمنا في العمر، ولكن هناك شيئا ما يحتاج إلى الضغط على الزناد الذي يجعله في الواقع سرطانيًا.

وجاء هذا الاكتشاف من البحث في سبب إصابة غير المدخنين بسرطان الرئة. فالغالبية العظمى من سرطانات الرئة ناتجة عن التدخين، ولكن لا تزال حالة واحدة من كل 10 حالات في بريطانيا بسبب تلوث الهواء.

وركز علماء معهد كريك على شكل من أشكال التلوث يسمى المواد الجسيمة 2.5 المعروفة باسمPM2.5) )، وهي أصغر بكثير من قطر شعرة الإنسان.

ومن خلال سلسلة من التجارب البشرية والحيوانية المفصلة، أظهروا:

الأماكن ذات المستويات الأعلى من تلوث الهواء كان بها المزيد من سرطانات الرئة غير الناتجة عن التدخين.

مع التنفس يؤدي استنشاق مواد PM2.5 إلى إطلاق إنذار كيميائي - interleukin-1-beta - في الرئتين.

هذا يسبب التهاب وينشط الخلايا في الرئتين، للمساعدة في إصلاح أي ضرر.

لكن حوالي خلية واحدة من كل 600000 خلية، في رئتي شخص يبلغ من العمر 50 عامًا، تحتوي بالفعل على طفرات سرطانية محتملة.

هذه الخلية يتم اكتسابها مع تقدمنا في العمر، ولكنها تبدو سليمة تمامًا حتى يتم تنشيطها بواسطة الإنذار الكيميائي وتصبح سرطانية.

بشكل حاسم، استطاع الباحثون منع تكون السرطانات في الفئران المعرضة لتلوث الهواء، باستخدام عقار يمنع إشارة الإنذار.

وجاءت النتائج مبهرة لفهم تأثير تلوث الهواء وأيضا أساسيات كيفية الإصابة بالسرطان.

وتقول الدكتورة إميليا ليم، واحدة من باحثي معهد كريك، إن الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا ولكنهم أصيبوا بسرطان الرئة ليس لديهم في الغالب أي فكرة عن السبب.

وقالت: "إن إعطاءهم بعض الأدلة حول كيفية حدوث هذا أمر مهم حقًا".

"إنه أمر بالغ الأهمية. 99 في المئة من الناس في العالم يعيشون في أماكن يتجاوز فيها تلوث الهواء إرشادات منظمة الصحة العالمية، لذا فهو يؤثر علينا جميعًا حقًا."

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يمكن أن تؤدي النتائج إلى إعادة التفكير في كيفية تشكل السرطانات

إعادة التفكير في السرطان

لكن النتائج أظهرت أيضًا أن الطفرات وحدها لا تكفي دائمًا للتسبب في الإصابة بالسرطان. ويمكن أن تحتاج إلى عنصر إضافي.

وقال البروفيسور سوانتون إن هذا كان أكثر الاكتشافات إثارة التي صادفها مختبره، لأنه "في الواقع يعيد التفكير في فهمنا لكيفية ظهور الأورام". وقال إنه سيؤدي إلى "حقبة جديدة" للوقاية من السرطان الجزيئي.

إن فكرة تناول حبوب منع السرطان، إذا كنت تعيش في منطقة شديدة التلوث، ليست فكرة خيالية تمامًا. فلقد جرب الأطباء بالفعل عقار (إنترلوكين -1 بيتا) في أمراض القلب والأوعية الدموية ووجدوا، عن طريق الصدفة البحتة، أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

في هذه الأثناء، يتم عرض هذه النتائج على العلماء في مؤتمر للجمعية الأوروبية لطب الأورام.

وقال البروفيسور سوانتون في حديث لبي بي سي من المؤتمر: "التلوث مثال رائع، لكن سيكون هناك 200 مثال آخر على ذلك خلال السنوات العشر القادمة."

وقال إننا بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية تسبب التدخين في الإصابة بالسرطان - هل هو مجرد تلف الحمض النووي المعروف الناجم عن المواد الكيميائية الموجودة في التبغ، أم أن الدخان يسبب الالتهاب أيضًا؟.

من الغريب أن فكرة أن الحمض النووي المتحور لا يكفي لتشكيل السرطان، وأن السرطانات بحاجة إلى محفز آخر للنمو، اقترحها لأول مرة العالم إسحاق برينبلوم في عام 1947.

وتقول الدكتورة ليم: "من الناحية الفلسفية، إنه أمر رائع. لقد قام علماء الأحياء المذهلون بهذا العمل منذ 75 عامًا، وتم تجاهله إلى حد كبير".

ومع ذلك شددت ميشيل ميتشل، الرئيسة التنفيذية لمعهد أبحاث السرطان في بريطانيا، على أن "التدخين لا يزال السبب الأكبر لسرطان الرئة".