جيمس ويب: التليسكوب الخارق يلتقط صورا جديدة لكوكب نبتون

جوناثان آموس

مراسل شؤون العلوم - بي بي سي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، NASA/ESA/CSA/STSCI التعليق على الصورة، تفاصيل لم تشاهد منذ أكثر من ثلاثة عقود تبدو واضحة في صور التليسكوب جيمس ويب

التقط تليسكوب الفضاء الخارق جيمس ويب، الذي أطلق أخيرا، صورا جديدة رائعة لكوكب نبتون.

وأبرزت الأجهزة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء بالمرصد الفلكي معالم لم تشاهد بمثل هذه الدرجة من الوضوح فيما يتعلق بالتفاصيل منذ أن حلّق المسبار "فيوجر 2" مارا بالكوكب في العام 1989.

وهذه المعالم تشمل الحلقات ودوائر الغبار التي تحيط بالكوكب العملاق المتجمد.

ويشعر العلماء أيضا بالذهول إزاء تراكيب السحب المختلفة، والتي ينبغي أن تخبرهم بشيء جديد عن آلية عمل الغلاف الجوي لكوكب نبتون.

ويقع فيما وراء الكوكب نفسه سبعة من أقمار الكوكب العملاق الـ 14، وأهمها قمر "ترايتون".

ويبدو هذا القمر على شكل نجمة في الصور التي التقطها التليسكوب.

وذلك مرده إلى أن نبتون يبدو معتما بصور التليسكوب بفعل امتصاصه لغاز الميثان عند أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء. ومن جهة أخرى، فإن قمر "ترايتون" يعكس 70 في المئة في المتوسط من أشعة الشمس التي تسقط على سطحه المغطى بالجليد. وهو يبدو ساطعا جدا.

صدر الصورة، NASA/ESA/CSA/STSCI التعليق على الصورة، الكوكب العملاق نبتون يتبع له 14 قمراً، أكبرها ترايتون النشط جيولوجياً

وأخبر البروفيسور لي فليتشر، من جامعة ليستر، الذي في مؤتمر "يوروبلانيت" العلمي في غرناطة بإسبانيا، بي بي سي نيوز: "من الجيد رؤية مدى الإثارة التي يشعر بها الجميع".

وقال فليتشر: "إن الأطوال الموجية الطويلة تعد أمرا جديدا يمكنه أنه يفتح نافذة لنا على أنماط التوزيع العميقة، في ظل وجود دائرة استوائية ساطعة تبدو قليلا مثل الحلقات الساطعة حول كوكبي المشتري وزحل".

وأضاف أن "عواصف نبتون القوية نشطة كما كانت دائما، وعائلة نبتون بأكملها ممثلة هنا، بوجود تلك الأقمار ذات الحلقات وترايتون".

ونبتون هو الكوكب الأبعد في نظامنا الشمسي، وراء أورانوس وزُحل، ولكنه يقع داخل مدار كوكب بلوتو القزم.

وهو يدور حول الشمس من مسافة 4.5 مليار كيلومتر تقريبا، ويستغرق 164.8 سنة لإتمام دورانه.

صدر الصورة، NASA/ESA/CSA/STSCI التعليق على الصورة، يمكن للمرء أن يشاهد في هذا المشهد الواسع الأشكال البيضاوية واللولبية للمجرات البعيدة عن مجرتنا درب التبانة

وعلى غرار الكواكب العملاقة الأخرى البعيدة في النظام الشمسي، فإن غلافه الجوي يحتوي على الكثير من الهيدروجين والهيليوم. لكن هناك وجود قوي جدا للجليد والماء والنشادر والميثان.