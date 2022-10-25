هل يسبب التوقف عن تناول السكر أعراض انسحاب؟

أماني القداح

بي بي سي نيوز - عربي

قبل 51 دقيقة

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هل يمكن أن يتسبب السكر في أعراض تشبه أعراض الإدمان و إن قررت قطعه بشكل مفاجئ تٌصاب بأعراض الانسحاب ؟ هذا ما حدث معي حين قررت ان أقطع السكر نهائيا من نظامي الغذائي بعد أن عرفت أنه المسبب الرئيسي في إصابتي بالأرق و الخمول على مدار عامين كاملين بالإضافة لنوبات الصداع النصفي التي كانت تزيد بشكل مطرد.

كانت كمية السكر التي أضعها في كوب الشاي موضع تندر معتاد من أصدقائي الذين يقولون لي عليك وضع الشاي في كوب من السكر. رغم ذلك لم أتوقع أن تكون مشكلات النوم التي أعاني منها لها علاقة بكمية السكر التي أتناولها، لكن عندما بحثت عن أسباب مشاكل النوم، وجدت ارتباطا بين الإفراط في تناول السكر وأعراض مثل الأرق و الاكتئاب و الخمول.

قررت التوقف عن تناول السكر نهائيا و على الفور، لكن الأعراض التي انتابتني بسبب قراري كانت تشبه بكثير أعراض الانسحاب من الإدمان. صداع نصفي وغثيان وشعور بالاكتئاب لمدة أسبوعين، فهل يوجد فعلا ما يسمى بـ"إدمان السكر؟"

يصف المصطلح الرغبة المتزايدة في المأكولات التي تتمتع بمذاق حلو يعود لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات، ويقول الدكتور احمد قيراط استشاري جراحة السمنة و المناظير في تونس إن الدراسات متضاربة في وصف درجة إدمان السكر فمنها ما يؤكد أنه حقيقي و يصل لنفس درجة إدمان المخدرات في حين تشبهه دراسات اخرى بإدمان التدخين و دراسات أخرى تؤكد أنه إدمان لطعم السكر حلو المذاق فقط.

كم نتناول من السكر؟

توصي وزارة الصحة الصحة البريطانية بأن السكريات الحرة - السكريات المضافة إلى الأطعمة أو المشروبات ، والسكريات الموجودة بشكل طبيعي في العسل والعصائر وعصائر الفاكهة والخضروات غير المحلاة والعصائر - يجب ألا تشكل أكثر من 5٪ من الطاقة (السعرات الحرارية) التي نحصل عليها من الطعام والشراب كل يوم.

وهذا يعني ألا يتناول البالغون أكثر من 30 جرامًا من السكريات الحرة يوميًا ، (ما يعادل تقريبا 7 مكعبات سكر). و ألا يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 10 سنوات أكثر من 24 غراما من السكريات الحرة يوميًا (6 مكعبات سكر). أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات فيجب ألا يتناولوا أكثر من 19 جرامًا من السكريات الحرة يوميًا (5 مكعبات سكر).

مع الاخذ في الاعتبار أن علبة الكولا الواحدة يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 9 مكعبات من السكر أكثر من الحد اليومي الموصى به للبالغين.

ويشير تقرير لمنظمة الصحة العالمية إلى أن استهلاك السكر في ما يقرب من نصف بلدان شرق المتوسط قد تجاوز 70 غم للفرد في اليوم، ‏وقد شهد الإقليم أسرع نمو في استهلاك السكر على الصعيد العالمي، وهذا التحول الغذائي خفض على نحو كبير جودة النظام الغذائي للسكان .

فلماذا يتمسك كثيرون بتناول السكريات رغم مخاوفهم من أضرارها؟ السبب في ذلك حسب الدكتور أحمد قيراط هو إدمان السكريات والإفراط في تناولها يسبب إفراز هرمونات مثل الدوبامين وهي مسؤولة عن الشعور بالسعادة بالمخ فيكون تأثيره على اللاوعي مثل تأثير الحصول على مكافأة لذا فكلما احتاج الإنسان لهذا الشعور يزيد الإنسان من تناول السكر.

كما أضاف أن التوتر و الشعور بالضغط و عدم ممارسة الرياضة و شرب كميات قليلة من الماء و السوائل يجعل الإنسان يبحث عن مصدر يمده بالطاقة فيتجه لتناول السكر.

و حسب وزارة الصحة البريطانية فالإفراط في تناول السكر قد يؤدي إلى السمنة و التي تؤدي بدورها إلى مخاطر التعرض للإصابة بأمراض القلب و السرطان و داء السكري.

أعراض انسحاب السكر

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قال الدكتور احمد قيراط ان الأعراض تختلف شدتها و مدتها حسب الحالة الصحية للشخص و درجة إدمانه فهناك من يتعرض عند الانقطاع المفاجئ عن السكر للغثيان و التعب و القشعريرة و الصداع و الأرق .كما قد يواجه اعراض نفسية مثل الاكتئاب .

و بالتالي لتجنب اعراض انسحاب السكر يجب ان يكون الانقطاع بشكل تدريجي و باستخدام بدائل صحية .

نصائح لتقليل السكريات للحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن :

أوصت وزارة الصحة البريطانية عبر موقعها للرسمي بتقليل الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكريات الحرة وبدلًا من المشروبات الغازية السكرية ، اختر الماء ، و الحليب ، و المشروبات الخالية من السكر.

كما نصح دكتور احمد قيراط بتناول كميات مناسبة من الماء و ممارسة الرياضة و تناول وجبات صحية وتقليل التعرض للضغط النفسي.