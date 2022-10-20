الطاعون: هكذا امتد تأثير الموت الأسود على جينات البشر إلى يومنا هذا

جيمس غالغر

مراسل الشؤون العلمية والطبية بي بي سي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Museum of London التعليق على الصورة، الرفات البشري من حفر الطاعون في لندن استخدم في التحليل الوراثي

ترك الدمار الناجم عن وباء الطاعون علامة وراثية مذهلة على البشرية ما زالت تؤثر على صحتنا بعد مرور قرابة 700 سنة على انتهاء الوباء.

وقضى حوالي نصف سكان أوروبا عندما اجتاح مرض الطاعون أو "الموت الأسود" القارة في منتصف القرن الرابع عشر.

وخلصت دراسة رائدة أجريت على الحمض النووي المأخوذ من هياكل عظمية عمرها قرون، إلى وجود متحورات أو طفرات ساعدت الناس على النجاة من الطاعون.

لكن تلك المتحورات نفسها مرتبطة بأمراض تصيب جهاز المناعة وتؤثر على الناس اليوم.

ويعتبر الموت الأسود واحداً من أخطر الأمراض وأشدها فتكاً وقتامة في التاريخ البشري. وتشير التقديرات إلى أن عدد من قضوا نتيجة الوباء يصل إلى 200 مليون شخص.

وانطلق الباحثون من فرضية أن حدثاً بهذه الضخامة، لا بد أن يكون قد لعب دوراً في تشكيل التطور البشري، وعملوا على تحليل عينات من الحمض النووي "دي أن إيه" أخذت من أسنان 206 هيكل عظمي، وحددوا بدقة أن عمر الرفات البشرية يعود إلى ما قبل فترة انتشار وباء الموت الأسود أو خلالها أو بعدها.

وشمل التحليل عظاماً أخذت من حفر الطاعون في "إيست سميثفيلد" والتي كانت تستخدم كقبور جماعية لضحايا الوباء في لندن، ومزيداً من العينات التي جاءت من الدنمارك.

صدر الصورة، McMaster University التعليق على الصورة، هذه الباحثة تحلل سناً قديماً يحتوي على عينة من حامض الدي أن إيه

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وتمحور الاكتشاف المميز، الذي نُشر في في مجلة "نيتشر"، حول متحورات في جينة وراثية (مورثة) تدعى "إيراب 2".

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين كانت لديهم المتحورات الصحيحة، كان لديهم احتمال أكبر للنجاة من الطاعون بنسبة 40 في المئة.

وقال البروفيسور لويس باريرو من جامعة شيكاغو: "تلك نسبة هائلة، وهو تأثير عظيم، إنه لأمر مفاجئ اكتشاف شيء كهذا في الخريطة الوراثية البشرية".

وتتلخص وظيفة الجينة الوراثية، في تصنيع البروتينات المسؤولة عن تفتيت البكتيريا الغازية، وتعريف جهاز المناعة عليها، ما يمكنه من تحديد العدو بكفاءة أكبر.

وتأتي الجينة الوراثية بنسخ مختلفة- نسخ تعمل بشكل جيد وأخرى لا تفعل شيئاً- ويحصل الانسان على نسخة منها من كلا الأبوين. وبالتالي فإن المحظوظين، والمرجح بقاؤهم على قيد الحياة، هم الذين ورثوا نسخة فاعلة بدرجة عالية من الأم والأب.

وكان للناجين أبناء فنقلوا لهم تلك المتحورات المفيدة، وهكذا أصبحت أكثر شيوعاً.

ويقول هندريك بوينار، أستاذ على الوراثة التطوري في جامعة ماكماستر، إن "التحول الهائل الذي نراه بنسبة 10 في المئة خلال جيلين إلى ثلاثة، هو أعظم حدث انتقاء لدى البشر حتى الآن".

وتأكدت النتائج في تجارب معاصرة باستخدام بكتيريا الطاعون المعروفة باسم "يرسينيا بيستيس". وكانت عينات الدم المأخوذة من أشخاص لديهم المتحورات المفيدة أكثر قدرة على مقاومة العدوى من أولئك الأشخاص الذين يفتقرون لتلك المتحورات.

وقال البروفيسور بوينار إن الأمر "يشبه مشاهدة الموت الأسود يتجلى أمام أعيننا في طبق اختبار زجاجي شفاف - ذلك أمر مثير للاهتمام".

صدر الصورة، University of Chicago

تعتبر تلك المتحورات المقاومة للطاعون أكثر انتشاراً مما كانت عليه قبل تفشي وباء الموت الأسود.

والمشكلة هي أن هذه المتحورات مرتبطة بأمراض تصيب جهاز المناعة مثل مرض التهاب الأمعاء "كرون" - وهي ما ساعدت أجدادنا على البقاء على قيد الحياة قبل 700 عام لكنها قد تكون مدمرة لصحتنا اليوم.

وتركت قوى تاريخية أخرى أثرت على "دي أن إيه" الخاص بنا ميراثاً ما زلنا نشعر به. فحوالي 1-4 في المئة من الحمض البشري المعاصر يأتي من تزاوج أسلافنا مع انسان نياندرتال وهذا الميراث يؤثر على قدرتنا على الاستجابة للأمراض ومن بينها كوفيد.

وقال البروفيسور باريرو: "تلك الندوب من الماضي ما تزال تؤثر اليوم على قابليتنا للإصابة بالأمراض، بصورة لافتة جداً".

وقال باريرو إن نسبة الـ 40 في المئةالزائدة في ميزة البقاء على قيد الحياة كانت بمثابة "تأثير اللياقة الانتقائي الأقوى على الإطلاق الذي تم تقديره لدى البشر". وهو يقزّم على ما يبدو فائدة المتحورات المقاومة لمرض نقص المناعة المكتسبة "أتش آي في"، أو تلك التي تساعد على هضم الحليب- على الرغم من أنه حذر من أن المقارنات المباشرة شائكة.

غير أن جائحة كوفيد لن تترك ميراثاً مشابهاً.

فالتطور يعمل من خلال قدرتنا على التكاثر ونقل مورثاتنا. أما كوفيد فهو يعمل بشكل رئيسي على قتل كبار السن الذين تجاوزوا مرحلة إنجاب الأطفال.