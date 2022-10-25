عطل واتساب: عودة التطبيق إلى العمل بعد توقفه في جميع أنحاء العالم

قبل 30 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قال مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي إنهم غير قادرين على الوصول إلى التطبيق أو إرسال الرسائل

أعلنت مجموعة ميتا الأمريكية، الشركة الأم لواتساب، الثلاثاء، إصلاح العطل في التطبيق وقدّمت اعتذارها للمستخدمين.

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، عادت الخدمة للعديد من المستخدمين مع تراجع عدد التقارير إلى موقع "داون ديتيكتور".

كما نشر المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي أن الخدمة عادت مجددا بعد انقطاعها.

وكانت ميتا قالت إن عطلا عالميا طرأ على تطبيق واتساب، وأنها تعمل على إعادة الخدمة "بأسرع ما يمكن".

وقال الناطق باسمها لوكالة فرانس برس "نحن مدركون أن بعض الأشخاص يواجهون حاليا مشاكل في إرسال الرسائل ونعمل على إعادة تطبيق واتساب للجميع بأسرع ما يمكن".

وكان موقع "داون ديتيكتور" قال إن "تقارير المستخدمين تشير إلى أن واتساب يواجه مشكلات منذ الساعة" 7:17 بتوقيت غرينتش. وأحصى الموقع 68 ألف شخص أبلغوا عن مشاكل في التطبيق في بريطانيا، و19 ألف في سنغافورة، و15 ألف شخص في جنوب إفريقيا.

ويتتبع موقع "داون ديتيكتور" الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر. وقد يكون الانقطاع قد أثر على عدد أكبر من المستخدمين.

وقال مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي إنهم غير قادرين على الوصول إلى التطبيق أو إرسال الرسائل.

وواجه المستخدمون الذين حاولوا استخدام التطبيق صباح الثلاثاء رسالة تفيد بالحاجة إلى "الاتصال".

من المحتمل أن يكون انقطاع التيار الكهربائي قد تسبب في عطل كبير للتطبيق.

ويبدو أن انقطاع الخدمة كان واسع النطاق، فقد أبلغ صحفيو بي بي سي في أستراليا وأوكرانيا عن مشاكل في التطبيق.

وكانت هناك أيضا تقارير عن مشاكل في هونغ كونغ وجنوب إفريقيا وسنغافورة والهند، وهي سوق رئيسي للمنصة.

في العام الماضي، تعطل تطبيق واتساب في انقطاع دام ست ساعات، والذي أصاب أيضا فيسبوك وأوكولوس وإنستغرام.

وضرب توقف تطبيق واتساب، لمدة ساعات وقتها، تداول الأصول من العملات المشفرة إلى النفط، قبل أن يتحول التجار إلى منصات بديلة مثل تلغرام.