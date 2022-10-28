تاتا وأيرباص تنتجان طائرة عسكرية في الهند

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صدر الصورة، AIRBUS التعليق على الصورة، مجموعة تاتا الهندية ستصنّع طائرات نقل من طراز سي-295 في مصنع بولاية غوجارات

تعتزم مجموعة تاتا الهندية البدء في تصنيع طائرة عسكرية، في أول مشروع من نوعه في البلاد تُقدم عليه شركة محلية خاصة.

وأعلنت الحكومة الهندية أمس الخميس أن مجموعة تاتا، بالشراكة مع أيرباص، ستقوم بتصنيع طائرة نقل من طراز سي-295 لمصلحة سلاح الجو الهندي.

وتقدّر تكلفة المشروع بنحو ملياري دولار، وسيتخذ من ولاية غوجارات غربي الهند مقرا له. ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء ناريندرا مودي بافتتاح وحدة التصنيع يوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان: "هذا أول مشروع من نوعه تُصنّع فيه طائرة عسكرية في الهند في شركة خاصة".

وحتى الآن، تنفرد شركة هندوستان أيرونوتيكس -المملوكة للدولة الهندية- بتصنيع الطائرات لمصلحة القوات المسلحة.

وتعدّ الهند من أكثر الدول حول العالم استيرادا للسلاح؛ وتعتمد دلهي منذ عقود بشكل كبير على دول مثل روسيا في الحصول على معداتها العسكرية.

لكن على مدى سنوات، دفعت الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا صوب الحد من اعتماد البلاد على الاستيراد، في مقابل دعم المنتج المحلي.

ويرى خبراء في مشروع تاتا-أيرباص خطوة للأمام على طريق دعم مبادرة "صنع في الهند" الطموحة التي طرحتها حكومة مودي وتسعى لتحويل الهند إلى مركز صناعي عالمي.

وقالت وزارة الدفاع إن الصفقة تمثّل "فرصة فريدة أمام القطاع الخاص الهندي للدخول في مجال صناعة الطيران الذي يتطلب تقنية عالية وتنافسية شديدة".

وكجزء من المشروع، وافقت الحكومة الهندية في سبتمبر/أيلول 2021 على جلب 56 طائرة نقل عسكري من طراز سي-295 من أيرباص ديفنس وسبيس إس أيه التي تتخذ من إسبانيا مقرا لها.

وستحل هذه الطائرات محلّ طائرات أفرو القديمة بريطانية الصنع في سلاح الجو الهندي، كما يمكن أيضا الاستعانة بها في أغراض مدنية، بحسب بيان وزارة الدفاع.

وستسلّم أيرباص 16 طائرة جاهزة للطيران في الفترة بين سبتمبر/أيلول 2023 وأغسطس/آب 2025، بينما الباقي سيتم تصنيعه في مصنع غوجارات بواسطة مجموعة تاتا.