باحثون يقولون إنهم اكتشفوا هرمونا قد يساعد في التنبؤ ببعض الأمراض لدى الرجال

دان مارتن

بي بي سي نيوز

قبل 56 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يقول الباحثون إنه إذا كان بإمكانهم التنبؤ بالأمراض، فيمكنهم محاولة منعها

اكتشف باحثون هرموناً يمكن أن يساعد في التنبؤ بما إذا كان الرجال، سيصابون بأمراض معينة في وقت لاحق من حياتهم.

ودرس الخبراء في جامعة نوتنغهام الإنجليزية، هورمون INSL3، الذي يتطور عند الرجال خلال فترة البلوغ.

ويعتقدون أنه يوفر علامة مبكرة للتنبؤ بالأمراض المرتبطة بالعمر، مما يمنح الأطباء فرصة لتقديم إجراءات الوقاية منها.

وتستند نتائج البحث إلى اختبارات عينات الدم لنحو 3000 رجل في جميع أنحاء أوروبا.

'الكأس المقدسة'

ويظهر البحث أن خلايا الخصية التي تنتج هرمون التستوستيرون هي ذاتها التي تنتج هرمون INSL3، ولكنه على عكس التستوستيرون، يظل عند مستويات ثابتة خلال حياة الرجال.

وقالت الجامعة إن ذلك يجعل من (متابعة مستوى الهرمون) طريقة واضحة وموثوقة للتنبؤ بالأمراض.

وقال الباحثون إن مستويات INSL3 في الدم، ترتبط بالأمراض المرتبطة بالعمر، مثل ضعف العظام والضعف الجنسي والسكري وأمراض القلب.

و يأملون في أن يسمح هذا الاكتشاف بالتدخل الطبي المبكر لمحاولة منع حدوث هذه الأمراض.

صدر الصورة، University of Nottingham التعليق على الصورة، تقول البروفيسورة رافيندر أناند إيفيل إنها تأمل أن يساعد البحث الناس على عيش حياة صحية

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وقاد البحث الأستاذان، رافيندر أناند إيفيل، وريتشارد إيفيل.

وقالت البروفيسورة رافيندر أناند إيفيل: "عماد أبحاث الشيخوخة هو تقليل فجوة اللياقة التي تظهر مع تقدم العمر".

وأضافت: "إن فهم السبب الذي يجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة والمرض مع تقدمهم في العمر، أمر حيوي، بحيث يمكن العثور على تدخلات طبية لضمان ليس فقط من أجل أن يعيش الناس حياة طويلة، ولكن أيضاً حياة صحية مع تقدمهم في السن".

وتابعت: "يعد اكتشاف هذا الهرمون بالنسبة لنا، خطوة مهمة في فهم هذا الأمر، وسيمهد الطريق ليس فقط لمساعدة الأفراد بشكل فردي، ولكن أيضاً للمساعدة في تخفيف أزمة الرعاية التي نواجهها كمجتمع".

ومن جهته، قال البروفيسور ريتشارد إيفل: "نحن نعلم الآن الدور المهم الذي يلعبه هذا الهرمون في التنبؤ بالمرض وكيف يختلف بين الرجال، ونحن نوجه انتباهنا إلى معرفة العوامل التي لها أكبر تأثير على مستوى هرمون INSL3 في الدم".