إيلون ماسك يرفض إعادة حساب مروج نظريات المؤامرة أليكس جونز على تويتر

زوي كلاينمان

محررة التكنولوجيا - بي بي سي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قال أليكس جونز إنه لا يكترث لحظره من تويتر

قال مالك توتير الجديد إيلون ماسك إنه سيبقي على حظر مروج نظريات المؤامرة أليكس جونز على المنصة.

وكان تويتر قد أعاد تفعيل الحسابات الخاصة بشخصيات مثيرة للجدل، من بينها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومغني الراب الشهير "يي" (كانييه ويست سابقا).

ولكن بعد تغريدات تتساءل إن كان الحظر على حساب جونز سيُرفع، استبعد ماسك حدوث ذلك.

وقال ماسك إن طفله مات بين يديه، وأنه لا يتعاطف مع أي شخص يستخدم موت الأطفال من أجل الربح أو لأغراض سياسية أو لأغراض الشهرة.

وكان نيفادا أليكزندر ماسك قد توفي عام 2002 حين كان يبلغ من العمر عشرة أيام.

وقال ماسك إن وليده مات في ذراعيه وإنه "أحس بنبضاته الأخيرة".

وكان جونز قد أجبر على دفع 1.44 مليار دولار كتعويضات بسبب ادعائه المتكرر أن إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك، والذي أودى بحياة 20 طفلا وستة بالغين، كان خدعة.

وقد حظر جونز في عام 2018 من فيسبوك وسبوتيفاي وأبل ويوتيوب.

ومن بين الذين يطالبون بعودته إلى تويتر الثري المثير للجدل كيم دوتكوم.

وقال جونز في فيديو نشره على منصة "رمبل" إنه لا يكترث لعودته إلى تويتر، حسب ما أفاد موقع أكسيوز الإخباري.

ولم ينشر ترامب أي تغريدة على تويتر، رغم أن لحسابه على المنصة 90 مليون متابع.

وكان الرئيس الأمريكي السابق قد قال إنه سيبقى على المنصة التي أسسها تحت اسم "تروث سوشيال"، رغم أن المتابعين على تلك المنصة لا يقارن بعدد مَن يستخدمون تويتر.

وكان ترامب نشطا على تويتر حتى حظره لاتهامه بالتحريض على العنف باستخدام المنصة أثناء أحداث الشغب في مقر الكونغرس في يناير/كانون ثاني عام 2021.

أما "يي" فقد حظر بسبب تغريدة معادية للسامية. وعاد الآن "يي" للنشر عبر تويتر.

وكان ماسك قد قال إنه لن يتخذ قرارات بخصوص الحسابات المحظورة قبل تعيين لجنة للرقابة على المحتوى.

وقد أتم صفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار يوم 28 أكتوبر/تشرين أول، بعد شهور من التجاذب.

وقام منذ ذلك الوقت بتسريح نصف العاملين في المنصة البالغ عددهم 7500 شخص، كما يعتقد أن المئات غادروا عقب تلقيهم رسالة إلكترونية تبلغهم أن عليهم العمل ساعات طويلة.