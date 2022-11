كيف يمكن أن نحول الشعور بالقلق والتوتر إلى شيء مفيد؟

لطالما اكتسبت المشاعر السلبية كالقلق سمعة سيئة لا تستحقها. الشاعر الروماني القديم هوراس كتب قبل أكثر من 2000 عام أن الغضب جنون مؤقت. ولكن خلال الأعوام الـ 150 الماضية، بدءا من كتاب داروين "The Expression of Emotion in Man and Animals" ("التعبير عن العاطفة عند الإنسان والحيوان")، بدأنا في واقع الأمر نفهم أن مشاعر كالغضب والخوف والقلق نافعة أكثر من كونها خطيرة. فالمشاعر، كإصبع الإبهام واللغة، أدوات للبقاء تشكلت وصُقلت أثناء عملية التطور التي مر بها البشر على مدى مئات الآلاف من السنوات من أجل حمايتهم وضمان ازدهارهم. وهي تفعل ذلك من خلال توفير أمرين: المعلومات والتأهب.