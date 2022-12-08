إيلون ماسك: مالك تويتر الجديد يحول مقر الشركة إلى "فندق" للموظفين

جيمس كلايتون وبن ديريكو

بي بي سي نيوز

قبل 10 دقيقة

التعليق على الصورة، غرفة اجتماعات حُولت إلى غرفة نوم في مقر تويتر في سان فرانسيسكو

حصلت بي بي سي على صور لمساحة مكتبية بشركة تويتر حُولت إلى غرف نوم، وهو ما تحقق فيه سلطات مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية باعتباره انتهاكا محتملا لقانون البناء.

وتُظهر إحدى الصور غرفة بها سرير مزدوج، بما في ذلك خزانة ملابس ونعال.

وقال عامل سابق بالشركة إن رئيس تويتر الجديد إيلون ماسك يقيم في المقر منذ أن اشترى الشركة.

وخلال الشهر الماضي، أرسل ماسك بريدا إلكترونيا إلى جميع موظفي تويتر قال فيه إنه "يتعين عليهم إلى أن يكونوا ملتزمين للغاية لتحقيق النجاح".

وأكدت إدارة التفتيش على المباني في مدينة سان فرانسيسكو أنها تحقق في الانتهاكات المحتملة بعد تلقيها شكوى.

وقال ماسك إن المدينة تهاجم الشركات لأنها توفر أسرة "للموظفين المتعبين".

ونشر ماسك تغريدة - حذفت الآن - قال فيها إنه سيعمل وينام في المكتب "حتى يجري إصلاح المؤسسة".

كما حصلت بي بي سي على صور لأرائك في مقر شركة تويتر تُستخدم كأسرة.

كما أظهرت الصور غرفة اجتماعات أخرى بها منبه وصورة موضوعة على سرير مُجهز.

التعليق على الصورة، يقول موظفون سابقون إن خزائن ملابس قد نُقلت إلى المقر الرئيسي للشركة

وقال عامل سابق: "إنها تشبه غرفة فندقية". وقال موظفون إن ماسك ينام بانتظام في مقر شركة تويتر في سان فرانسيسكو.

ولم ترد تويتر على الفور على طلب للتعليق من بي بي سي.

وخلال الشهر الماضي، أرسل ماسك - الذي أكمل استحواذه على تويتر في أكتوبر/تشرين الأول - بريدا إلكترونيا إلى جميع الموظفين في الشركة قال فيه إنه يتعين عليهم العمل "لساعات طويلة بكثافة عالية".

وكتب: "الأداء الاستثنائي فقط هو الذي سيشكل درجة النجاح".

وقال سكوت وينر، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، لبي بي سي يوم الأربعاء: "إنه الآن يجعلهم [العمال] ينامون في مقر شركة تويتر".

وأضاف: "من الواضح أنه لا يهتم حقا بالناس. إنه لا يهتم بالأشخاص الذين يعملون لديه".

وقال مسؤول في إدارة التفتيش على المباني لشبكة "سي بي إس نيوز": "نحن بحاجة للتأكد من أن المبنى يُستخدم للغرض المخصص له".

التعليق على الصورة، أريكتان عليهما فراش

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وفي رد على أحد الصحفيين على موقع تويتر، قال ماسك إن المدينة يجب أن تعطي أولوية لحماية الأطفال من عواقب إساءة استخدام مخدرات الأفيون.

ونشرت مجلة فوربس قصة "أماكن نوم غرفة الاجتماعات الصغيرة والحزينة في مقر الشركة الذي أٌخلى من العمال أخيرا"، مشيرة إلى أن ذلك كان بمثابة تحسن واضح بالمقارنة بصور أكياس النوم على الأرض التي نشرها أحد الموظفين على موقع تويتر.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن هناك تقارير تشير إلى أن غرف النوم تستوعب أيضا موظفين من تسلا وغيرها من الشركات المملوكة لماسك الذين أُحضروا للعمل في تويتر. وقالت مصادر لبلومبيرغ إن "بعضهم يسافر إلى تويتر لحضور اجتماعات عمل".

وقال باتريك هانان، المسؤول في إدارة التفتيش على المباني، لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل إن الإدارة حققت في جميع الشكاوى، مشيرا إلى أن هناك قواعد مختلفة للمباني السكنية، حتى تلك المستخدمة للإقامة لفترات قصيرة.

وفي مايو/أيار 2020، قبل استحواذ ماسك على الشركة، أخبرت تويتر موظفيها بأنه يمكنهم العمل من المنزل "إلى الأبد" إذا رغبوا في ذلك، لأن إجراءات العمل عن بُعد أثناء عمليات الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا كانت ناجحة.