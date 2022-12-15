كأس العالم 2022: كيف توفر قطر 10 آلاف لتر من الماء يومياً لري كل ملعب؟

قبل ساعة واحدة

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عندما تنطلق المباراة النهائية لكأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا يوم الأحد، سيكون ملعب لوسيل قد رُوي بما يقرب من 300 طن من الماء منذ بداية البطولة.

للحفاظ على أسطح اللعب العشبية في حالة جيدة في المناخ الصحراوي القاسي في قطر، قام العاملون برش 10 آلاف لتر يومياً في عشرات الملاعب والملاعب التدريبية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

يسلط هذا الحجم الهائل من المياه الضوء على التحديات التي تواجهها قطر، أكثر دول العالم ندرة في المياه، في استضافة الحدث الرياضي الكبير، وإدارة نموها ومحاولة التقليل من تأثيرها البيئي.

بلد صحراوي

كان من الممكن أن تكون المشاكل التي تواجه الطاقم الأرضي في الملاعب الثمانية في كأس العالم أسوأ.

لو أقيمت البطولة في الصيف كما هو مخطط لها أصلاً، لكان كل واحد منها، إلى جانب 136 ملعباً للتدريب، ستحتاج إلى 50 ألف لتر من الماء يوميًا.

وصف فريق العمل إعداد أسطح اللعب للفرق الرئيسية في قطر بأنه "مستوى مختلف من التحدي" مقارنة بالظروف السائدة في البلدان الأخرى.

وفي حين تم استخدام المياه المعاد تدويرها في ري الاحتياطي الضخم من العشب المتاح للطوارئ، الذي تبلغ مساحته 425 ألف متر مربع (ما يعادل ملعباً) والذي زرع شمال الدوحة لاستخدامه خلال البطولة، فقد جاءت المياه المستخدمة في ملاعب التدريب والمباريات من مصدر اصطناعي، وهو تحلية المياه.

ويقول رضوان بن حمادو، الأستاذ المشارك في العلوم البحرية بجامعة قطر، "إذا كنت تعتمد فقط على الموارد المائية المتوفرة بشكل طبيعي، فلن يتمكن سوى 14 ألف شخص من العيش في قطر".

وأضاف "هذا لن يملأ حتى ربع ملعب كأس العالم".

قطر ليس بها أنهار، وتتساقط الأمطار فيها أقل من 10 سم في السنة.

مشكلة متنامية

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يعيش حوالي 2.9 مليون شخص في الدولة الصحراوية، والفرق بين عدد الأشخاص الذين يمكن أن تدعمهم الموارد المائية في قطر بشكل طبيعي وعدد السكان الفعلي يعني أنه يجب العثور على المزيد المياه من مكان ما.

ويقول الدكتور ويل لو كويسن، مدير برنامج الشرق الأوسط لمركز المملكة المتحدة للبيئة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: "تأتي كمية كبيرة جداً من تحلية المياه، وتقريباً 100 في المئة من المياه في الاستخدامات المنزلية الشخصية".

عملية التحلية تعتمد على أخذ المياه من البحر وإزالة الملح والشوائب الأخرى مما يجعلها صالحة للشرب والغسيل.

وتنتج قطر كميات هائلة من المياه بهذه الطريقة ولكنها ستحتاج بسرعة إلى إنتاج المزيد، حيث تنمو وتتطور وتواصل خططها لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس العالم.

ومن المتوقع أن يقفز الاستهلاك بنسبة 10 بالمئة خلال البطولة حيث يزور حوالي مليون سائح البلاد.

وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050، يمكن أن تزيد قدرة تحلية المياه أربعة أضعاف 80 مليار لتر في اليوم.

ولكن في حين أن قطر لديها إمدادات غير محدودة فعلياً من مياه البحر، وبفضل احتياطيات الغاز الطبيعي الهائلة، فإن الموارد المالية الهائلة اللازمة لإنتاج كميات هائلة من المياه بهذه الطريقة لها عيب رئيسي واحد، إذ يحتاج إنتاجها لقدر ضخم من الطاقة.

وقال الدكتور لو كويسن "يأتي 99.9 بالمئة من إجمالي الطاقة المستخدمة لتحلية المياه في منطقة الخليج من الإمدادات الرخيصة جداً من الوقود الهيدروكربوني".

وتعتبر أنواع الوقود الهيدروكربوني، مثل النفط والغاز، من المسببات الشديدة للتلوث. لكن في الوقت نفسه، وضعت قطر لنفسها أهدافاً بيئية طموحة.

وتهدف قطر إلى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 بالمئة، بحلول عام 2030 وتقول اللجنة المنظمة لكأس العالم التابعة لها إن البطولة ستكون خالية من الكربون، على الرغم من أن هذه المزاعم مختلف عليها على نطاق واسع من قبل مجموعات بيئية.

ولكن ما لا يمكن إنكاره هو أن الدولة تجري تغييرات حقيقية للغاية لتقليل انبعاثات الكربون، وهذا يشمل إنتاج المياه.

أهداف صديقة للبيئة

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يقول الدكتور لو كويسن: "هناك العديد من التطورات الجارية".

"إنهم يتطلعون إلى استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه. يمكن أن تكون هذه الألواح الشمسية، أو توليد الكهرباء، والتي تُستخدم بعد ذلك للتناضح العكسي، أو مجرد استخدام حرارة الشمس مباشرة لتبخير المياه."

وتمرر عملية التناضح العكسي مياه البحر عبر غشاء، مما يؤدي إلى تصفية الشوائب بشكل فعال، بينما يقوم التبخر بتسخين الماء حتى يتبخر ثم يتكثف، تاركًا وراءه أي شوائب.

والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تشغيل محطات تحلية أحدث وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، هي الطريقة التي تأمل قطر أن تروي عطش البلاد المتزايد الذي تعتبره أيضًا قضية أمن قومي.

وبعد الحصار الاقتصادي الأخير من قبل جيرانها الخليجيين بسبب نزاع سياسي، عانت قطر من نقص الغذاء.

ونتيجة لذلك، فإنها تتوسع الآن بسرعة في كمية منتجات الألبان والزراعة التي تتم في أراضيها القاحلة. لكن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة الطلب على الاحتياطيات الطبيعية المحدودة بالفعل.

ويقول الدكتور بن حمادو "تستخدم الزراعة ثلث موارد المياه هنا في قطر، بينما تساهم بأقل من 1٪ - ما يقرب من 0.1٪ - في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".

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وعلى عكس غالبية البلدان، فإن الاستثمار القطري الكبير لمواردها الطبيعية في صناعة المواد الغذائية، ليس للتصدير أو النمو الاقتصادي، ولكن ببساطة لتعلم أنه يمكنه إطعام سكانها في حالة الطوارئ.

وفي حين أن خطط قطر المكثفة للطاقة قد تبدو غريبة لمن هم خارج المنطقة، يقول الدكتور لو كويسن إن التحديات تختلف من بعض النواحي قليلاً عن تلك التي تواجهها العديد من البلدان الأخرى.

ويقول: "في البلدان القاحلة، تحتاج إلى الماء، وفي المناخات الباردة تحتاج إلى تدفئة نفسك، وبالتالي لدينا جميعاً تحدياتنا الخاصة لنواجهها".

من جهته، يقول بن حمادو: "أنا متفائل تماماً بشأن كيفية تمكن البلد والمنطقة من التغلب على بعض هذه العمليات التي تتطلب طاقة كبيرة، لأنه لا يمكنك العيش بدون ماء".