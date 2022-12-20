ليونيل ميسي: معرض صوره أكثر منشورات إنستغرام شعبية على الإطلاق

توم جيركن

مراسل الشؤون التكنولوجية – بي بي سي

قبل 9 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

أصبحت مجموعة صور ليونيل ميسي وهو يحتفل بفوز الأرجنتين بكأس العالم، أكثر منشورات إنستغرام شعبية على الإطلاق.

تلقى لاعب كرة القدم، الذي قاد منتخب بلاده إلى أول لقب بكأس العالم منذ 36 عاماً، أكثر من 57 مليون إعجاب لمجموعة صور نشرها عبر حسابه الرسمي.

وبذلك، حطّم ميسي الرقم القياسي السابق، متجاوزاً بنحو مليون إعجاب صورة بيضة أثارت اهتمام المتابعين قبل سنوات، لكونها حصدت عدداً كبيراً من المعجبين.

وكانت الأرجنتين قد انتصرت على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد في قطر.

مهلا، ماذا حول البيضة؟

كانت بيضة، صاحبة المنشور الأكثر إعجاباً سابقاً.

وابتكرت الصورة كنوع من التصويت الاحتجاجي ضد المشاهير، إذ حث مبتكروها الناس على الإعجاب بالصورة على أمل الإطاحة بحاملة الرقم القياسي آنذاك، كايلي جينر.

سجلت صاحبة علامة مستحضرات التجميل الشهيرة الرقم القياسي لصورتها لعام 2018 حين أعلنت عن إنجاب ابنها ستورمي، وقد جمعت الصورة منذ ذلك الحين 18 مليون إعجاب.

كانت جينر أول امرأة تحصل على 300 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك ما حققه ميسي أيضاً.

من خلف البيضة؟

كان هناك الكثير من التكهنات حول من يقف وراء حساب "@world_record_egg" على إنستغرام، وكيف نجح في جذب الكثير من علامات الإعجاب بتلك السرعة.

قال البعض إنها كانت خدعة تسويقية من شركة كبيرة اشترت متابعين، لكن المدير التنفيذي للإعلان البريطاني كريس غودفري ادعى منذ ذلك الحين أنه أطلق التجربة مع شريكين آخرين، وأن هدفهم الوحيد كان الحصول على أكبر عدد ممكن من علامات الإعجاب.

ولكن في حين تجاوزت البيضة الرقم القياسي لجينر، بعدما بلغ إجمالي الإعجاب بالصورة 56 مليون حتى وقت كتابة هذا التقرير، فقد تجاوزها أخيراً منافس لديه العديد من الأرقام القياسية العالمية في حد ذاته: ليونيل ميسي.

بعد نهائي كأس العالم، نشرت موسوعة غينيس سلسلة من الأرقام القياسية التي حطمها ميسي، مشيرة إلى أنه تجاوز الألماني لوثار ماتيوس في عدد المباريات التي خاضها في كأس العالم، برصيد 26 مباراة، بالإضافة إلى أربعة أرقام قياسية أخرى:

11 - معظم جوائز رجل المباراة في كأس العالم

19 - أكثر ظهور في المونديال كقائد

5 - أكثر ظهور في بطولات المونديال من قبل لاعب رجل

أول شخص يساعد في صناعة هدف في خمس بطولات مختلفة من كأس العالم