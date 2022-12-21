إيلون ماسك سيستقيل من رئاسة تويتر عند العثور على بديل

قبل 28 دقيقة

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قال إيلون ماسك إنه سيستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر، عندما يجد شخصا "أحمق بما يكفي لتولي المنصب".

وكان الملياردير قد وعد في وقت سابق بالالتزام بنتيجة استطلاع أجراه على تويتر وأظهر أن 57.5٪ من المستخدمين صوتوا بـ "نعم" لصالح أن يترك ماسك هذا المنصب.

وأشار في تغريدة إلى أنه سيستمر في تشغيل فرق البرامج والخوادم بعد العثور على بديل له.

وتعرضت التغييرات التي طرأت على المنصة منذ استحواذه عليها لانتقادات شديدة.