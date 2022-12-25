ما الدول التي ستطلق بعثات إلى القمر وما بعده من كواكب في عام 2023؟

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

في عام 2023، ستطلق روسيا والهند ووكالة الفضاء الأوروبية بعثات إلى القمر، وإلى الفضاء السحيق.

يأتي هذا في أعقاب مهمة ناسا آرتميس 1، التي قامت مؤخرًا بمدار حول القمر، باستخدام مركبة فضائية مصممة لإعادة الأشخاص إلى سطح القمر.

من الذي سيطلق بعثات إلى القمر؟

تخطط الهند لإطلاق مهمة (شاندريان 3) إلى القمر في يونيو/ حزيران 2023، باستخدام وحدة هبوط ومركبة روبوتية لاستكشاف السطح. كانت الهند قد وصلت إلى القمر لأول مرة في عام 2008 مع(شاندريان 1) .

وتخطط روسيا لإطلاق مهمة لونا 25 في يوليو/ تموز 2023، بوضع مسبار على القمر لجمع عينات من منطقته القطبية الجنوبية.

كما تخطط شركة سبيس إكس الأمريكية لنقل الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، وثمانية ركاب آخرين في رحلة "القمر العزيز" حول القمر في أواخر عام 2023. ستكون هذه أول مهمة لمركبتها الفضائية "ستار شيب"، القادرة على حمل 100 شخص.

صدر الصورة، SpaceX التعليق على الصورة، المركبة الفضائية "ستار شيب"بعد الانفصال عن الصاروخ

تخطط وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لإطلاق مهمتها القادمة على القمر في عام 2024، والتي تسمى أرتميس 2، وسوف تأخذ رواد الفضاء للدوران حول القمر.

ومن المقرر أن تطلق الوكالة الأمريكية مهمة آرتميس 3 في عام 2025 أو 2026، حيث تهبط أول امرأة وأول شخص أسود على سطح القمر.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يسير فيها الناس على القمر، منذ آخر مهمة لناسا ضمن مهمات أبولو في عام 1972. وقالت ناسا إنها ستستخدم مركبة "ستار شيب" التابعة لشركة سبيس إكس في المهمة.

وأعلنت الصين عن خطط مع روسيا لإنشاء قاعدة مشتركة على القمر بحلول عام 2035، لكن لم يتم وضع جدول زمني للمشروع.

لماذا تعود الدول إلى القمر؟

صدر الصورة، NASA التعليق على الصورة، تريد الولايات المتحدة والقوى الفضائية الأخرى إقامة قواعد صالحة للسكن على القمر

تهدف القوى الفضائية، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى إقامة قواعد على القمر ليعيش فيها رواد الفضاء، كما يقول الدكتور ماكدويل، عالم الفلك في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة.

يقول: "يتم استخدام القمر كنقطة انطلاق لأماكن مثل المريخ. إنه مكان رائع لاختبار تقنيات الفضاء السحيق".

وتقول الدكتورة لوسيندا كينغ، مديرة مشروع الفضاء في جامعة بورتسموث، إن إطلاق مركبة فضائية من القمر يتطلب وقودًا أقل مما يتطلبه من الأرض للسفر إلى الفضاء السحيق.

وتضيف أنه تم اكتشاف مصدر وقود على القمر.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تحتوي المنطقة القطبية الجنوبية للقمر على ما يقدر بنحو 600 مليار كيلوغرام من الجليد المائي

تقول الدكتورة كينغ: "من المعروف أن هناك مياه في القطب الجنوبي للقمر. يمكن تقسيم هذه المياه إلى هيدروجين وأكسجين، والذي يمكن استخدامه لإعادة تزويد المركبات بالوقود للرحلات إلى المريخ وأماكن أخرى".

وتضيف: "هذا أحد الأسباب التي تجعل هناك اندفاعًا للعودة إلى القمر - للمطالبة بحصة في المياه هناك".

ما هي مهمات الفضاء الأخرى المخطط لها في عام 2023؟

صدر الصورة، NASA التعليق على الصورة، تصور لاقتراب مسبار "سايكي" يقترب من الكويكب "سايكي "سايكي 16"

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

ستطلق وكالة ناسا مركبة الفضاء "سايكي" في صيف 2023 لاستكشاف كويكب يسمى "سايكي 16"، يُعتقد أنه بقايا كوكب نشأ في الأيام الأولى من النظام الشمسي.

كما تخطط وكالة الفضاء الأوروبية (Esa)، وهي منظمة مدعومة من 22 دولة أوروبية، لإطلاق مهمة(JUICE) في أبريل/ نيسان 2023.

سيبحث المسبار عن علامات الحياة في الجليد المائي الذي يُعتقد أنه يقع تحت سطح ثلاثة من أقمار المشتري - جانيميد وكاليسترو وأوروبا.

ومع ذلك، احتجاجًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، لن تستخدم وكالة الفضاء الأوروبية صاروخًا روسيًا لوضع تلسكوب إقليدس الفضائي في المدار العام المقبل. وستستخدم بدلاً من ذلك صاروخ فالكون 9 من صنع شركة سبيس إكس.

كما توقفت الوكالة عن العمل مع روسيا في مهمة ExoMars لإرسال مركبة جوالة إلى المريخ، ما أدى إلى تأخير الإطلاق حتى عام 2028.

وتخطط الصين لوضع تلسكوب يسمى "شانشان" في مدار أرضي منخفض في ديسمبر/ كانون الأول 2023، لرسم خرائط للنجوم البعيدة والثقوب السوداء.

لقد أنزلت بالفعل مجسات وعربات روبوتية على القمر والمريخ، ووضعت محطة أبحاث علمية في الفضاء، تسمى تيانغونغ.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ستقوم محطة الفضاء الصينية تيانغونغ أو "القصر السماوي" بأبحاث علمية

ويقول الدكتور ماكدويل: "ظهرت رؤية في السنوات الأخيرة للبشرية تمتد إلى المريخ وما بعده".

ولهذا السبب أصبحت دول مثل الصين والهند قوى فضائية في السنوات الأخيرة، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا، كما يقول.