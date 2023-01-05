ثعلب بساقين أماميتين فقط يتجول في حديقة منزل ببريطانيا

غيفن بيفيس

بي بي سي نيوز

قبل 6 دقيقة

يقول خبير الحياة البرية مايك ديلغر إنه "ذهل" بسبب مقطع فيديو يظهر ثعلبا بساقين أماميتين فقط.

وتمت مشاركة المقطع على نطاق واسع بعد أن صوّره فيل وجين كارتر في حديقة منزلهما في إلكستون، ديربيشير ببريطانيا.

ووصف ديلغر، الذي ظهر في برنامج على بي بي سي، اللقطات بأن "الطبيعة تغزو كل شيء" وأنها "قصة نجاة مذهلة".

قال إنه يعتقد أن الثعلب ربما ولد بلا ساقين خلفيتين، ولم يفقدهما في وقت لاحق من حياته.

"التوازن والاتزان"

يُظهر الفيديو الثعلب يتحرك على العشب بحرية على ساقيه الأماميتين فقط.

وقال ديلغر لبي بي سي "اللقطات رائعة. الطبيعة تغزو كل شيء، إنها جميلة".

وأضاف "عندما اتصل بي المنتج وقال إنني أرغب في عرضه (المقطع)، شعرت بالذهول على الفور".

"أعتقد أنه ربما يكون خللا أو اضطرابا جينيا، لذا فمن المحتمل أنه واقع منذ الولادة وليس نتيجة إصابة".

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، ثعلب بساقين يزور حديقة منزلنا!

"السبب في اعتقادي هو أنه بارع جدا. اتزانه وتوازنه وتحكمه مذهل، الطريقة التي يتمكن عبرها من القفز على هذين الطرفين الأماميين وهو ما زال يأكل بالفعل".

قال ديلغر إنه واجه العديد من الأمثلة على الحيوانات البرية التي تتكيف بشكل جيد مع فقدان أحد الأطراف، لكن هذا كان أكثر إثارة للإعجاب.

وأضاف أن الثعلب يبدو بصحة جيدة جدا ولا توجد علامات على الجرب القارمي، وهو مرض تسبب في انخفاض كبير في أعداد الثعالب الحضرية.

وقال "ربما يكون هناك عدد كبير من الثعالب في الضواحي المحيطة بإلكستون وديربي".

"الناس لديهم ملحقات، وهم يحفرون تحت المرآب ... وهناك الكثير من الطعام لأننا لا نتخلص منه بشكل صحيح، حتى يتمكنوا من مساعدة أنفسهم في الحصول على عظام الدجاج وأطعمة الحيوانات الأليفة التي تُركت".

التعليق على الصورة، قال ديلغر إنه يحب رؤية الحياة البرية تدخل المناطق الحضرية

"لذلك في الواقع، إذا كنت مغامرا ولديك الكثير من المبادرات، مثل هذا الثعلب بالتأكيد، فيمكنك القيام بعمل جيد في بيئة حضرية".

كما لفتت اللقطات انتباه مؤسسة ديربيشير للحياة البرية.