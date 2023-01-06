أندرويد : توفير اتصال للهواتف التي تعمل بهذا النظام عبر الأقمار الاصطناعية في 2023

زو کلینمان

محررة الشؤون التكنولوجية

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، Iridium

ستوفر شراكة جديدة بين شركة هاتف الأقمار الاصطناعية إريديوم، وشركة كوالكوم العملاقة للرقاقات الإلكترونية، اتصالا عبر الأقمار الاصطناعية للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في وقت لاحق من هذا العام.

هذا يعني أنه يمكن للهواتف المحمولة الاتصال بالأقمار الاصطناعية العابرة لإرسال الرسائل واستلامها، في الأماكن التي لا توجد فيها تغطية للهاتف المحمول.

وتوجد رقائق كوالكوم في العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

وقد أعلنت شركة أبل عن توفر ميزة القمر الاصطناعي لجهاز أيفون 14 في سبتمبر/أيلول 2022.

لكن الخدمة متاحة حاليا فقط لإرسال واستقبال الرسائل النصية الأساسية في حالات الطوارئ.

كان صانع الهواتف الذكية البريطاني، بوليت، أول من أطلق خدمة الأقمار الاصطناعية الخاصة به، متفوقا على أبل. إنها أيضا للاستخدام في حالات الطوارئ، وستكون متاحة في مناطق محددة عند طرحه لأول مرة.

وستتيح الشراكة الجديدة الخدمة نفسها لملايين من مستخدمي الهواتف الذكية الآخرين، من دون ربطهم بعلامة تجارية معينة، ولكن سيكون على عاتق الشركة المصنعة تمكينها.

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ويمثل إريديوم نظام هاتف الأقمار الاصطناعية الأصلي، حيث أرسل أول قمر اصطناعي إلى المدار في عام 1997. وأكمل تحديث شبكته المكونة من 75 مركبة فضائية في عام 2019.

وتغطي الأقمار الاصطناعية الكرة الأرضية بأكملها وتطير في مدار منخفض، على بعد حوالى 485 ميلا (780 كم) فوق الأرض، ويمكن لمجموعات منها التواصل مع بعضها البعض، وتمرير البيانات بينها.

وقالت شركة كوالكوم أنه في البداية، سيتم دمج الميزة الجديدة، المسماة سنبادراغون ساتلايت، فقط في شرائحها المتميزة، لذلك من غير المرجح أن تظهر في الأجهزة ذات الميزانية المحدودة.

ولكن سيتم طرحها في النهاية على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى المركبات، وستصبح أيضا خدمة لا تقتصر على اتصالات الطوارئ، على الرغم من أنه من المحتمل أن تكون هناك رسوم مقابل ذلك.

ويعتبر الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية على نطاق واسع هو الهدف التالي للهواتف المحمولة، لأنه يعالج مشكلة المناطق التي لا توجد فيها تغطية قائمة. وتميل هذه إلى أن تكون أكثر شيوعا في الأماكن الريفية أو النائية.

وقد تم بالفعل نشرها بنجاح لتوفير تغطية النطاق العريض "برود باند" من خلال خدمات مثل ستارلينك، من إيلون ماسك.

وتعد خدمات النطاق العريض عبر الأقمار الاصطناعية سريعة وموثوقة بشكل عام، ولكنه أغلى من توصيلات الكابلات أو الألياف.