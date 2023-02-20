تويتر: قرار بترحيل شاب بريطاني إلى الولايات المتحدة في قضية اختراق حسابات مشاهير

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صدر الصورة، REUTERS/AFP/BBC التعليق على الصورة، قام أوكونور باختطاف حسابات رؤساء أمريكيين

وافقت محكمة إسبانية على ترحيل شاب بريطاني إلى الولايات المتحدة، ليواجه تهما بشأن اختراق حسابات على تويتر تخص شخصيات بارزة.

واعتقلت الشرطة جوزيف جيمس أوكونور في يوليو/تموز 2021 في مدينة إستيبونا الجنوبية.

ويواجه عدة تهم تتعلق باختراق أكثر من 130 حسابا في يوليو/تموز 2020، من بينهم حساب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كما تعرضت حسابات بيل غيتس وكاني ويست وإيلون ماسك للهجوم.

وقال بيان للمحكمة إنه تم استيفاء المتطلبات لتسليم أوكونور إلى السلطات الأمريكية في 14 تهمة، بما في ذلك جرائم مزعومة تتعلق بالكشف عن أسرار، والانتماء إلى عصابة إجرامية، والوصول غير القانوني إلى أنظمة الكمبيوتر، والاحتيال عبر الإنترنت، وغسيل الأموال والابتزاز.

ويزعم المسؤولون الأمريكيون أن أوكونور اخترق حسابات تويتر، ثم طلب من متابعي تلك الحسابات إرسال عملات بيتكوين إلى حساب معين، ووعد بمضاعفة أموالهم.

وقالت المحكمة الوطنية الإسبانية إنه يُشتبه أيضًا في قيامه باختراق حساب سناب تشات لشخصية عامة لم يذكر اسمها، ثم التهديد بنشر صور عارية للشخص ما لم يدفع مبالغة معينة من المال.

يذكر أن أوكونور مطلوب أيضًا في العديد من حالات "الضرب" المزعومة وإجراء مكالمات خبيثة لخدمات الطوارئ بهدف تضليل الشرطة ودفعها لزيارة مواقع مختلفة.

وقالت المحكمة إنه تم استيفاء الشروط التي تطلبها إسبانيا للموافقة على طلب الولايات المتحدة تسليم الرجل البالغ من العمر 23 عامًا.

ورفضت المحكمة الحجج التي قدمها محامو أوكونور بأنه ينبغي محاكمته في إسبانيا لأن الخوادم التي استخدمها كانت موجودة هناك.

ويجب أن يوافق مجلس الوزراء الإسباني على التسليم، على الرغم من أنه عادة ما يمتثل لقرارات المحكمة.

ويمكن لأوكونور الاستئناف ضد قرار ترحيله.

وكان قد قال لصحيفة نيويورك تايمز قبل اعتقاله: "لا يهمني يمكنهم إلقاء القبض علي. سوف أضحك عليهم. لم أفعل أي شيء."

وكانت محكمة أمريكية قد حكمت على مراهق في فلوريدا متهم بتخطيط الهجمات بالسجن ثلاث سنوات في سجن الأحداث في عام 2021.